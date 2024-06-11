TV yayın akışı 11 Haziran Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

22:45 Arka Sokaklar

02:00 Güneşin Kızları

03:30 Adalı Kız (Yerli Sinema)

04:45 Tatlı İntikam