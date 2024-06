50 İlk Öpücük filmine ilham oldu: Yıllardır aynı güne uyanıyor

Yayınlanma: 11.06.2024 - 16:03

Güncelleme: 11.06.2024 - 16:03

Michelle Philpots, 1994 yılında geçirdiği ciddi bir trafik kazası sonucu anterograd amnezi adı verilen bir hafıza bozukluğu geçirdi. Philpots, 1994'ten beri her yeni günü, geçmişte yaşadığı olayları hatırlamadan yaşamak zorunda kaldı. Bu, her sabah uyandığında, onun için 1994'ün bir gün sonrasında uyanmak gibi.

Philpots'un hafıza kaybı, iki ayrı trafik kazasının sonucunda gelişti. İlk kaza 1985 yılında, ikinci kaza ise 1990 yılında gerçekleşti. Bu kazalar sırasında Michelle'in beyni ciddi şekilde zarar gördü ve bu hasar, onun anılarını kaydetme yeteneğini etkiledi. 1994'teki son kaza ise durumu daha da kötüleştirdi.

Michelle şanslıydı çünkü eşini hatırlıyordu ama 1994'ten sonrasını hatırlamıyordu. Tıpkı 50 İlk Öpücük (50 First Dates) gibi her gün o 1994 sabahına uyanıyordu ve tekrar tekrar aynı günü yaşamak zorunda kalıyordu. Eşi ona güncel hayat ve gelişmelerle ilgili bilgiler veriyordu. Bir yandan da yapması gereken şeyleri unutmaması için evin her yerine not kağıtları yapıştıyordu.

Eskrimci olan kocası, evliliklerinin başarısının sırrının sabır olduğunu söylüyor: "Benim için çok sinir bozucu olabilir ama sabırlı ve anlayışlı olmalıyım. sakin olmalıyım çünkü onu seviyorum. onu 25 yıldır tanıyorum, bu yüzden kaza geçirmeden önce tanıştığımız için şanslıyım çünkü beni hatırlayabiliyor. Neyse ki ona hatırlatacak çok fotoğrafımız var, yoksa hepsini unuturdu." diyor.