Fiyatına inanamayacaksınız... Oyuncu Cillian Murphy'nin bir tutam saçı satışa çıktı

Yayınlanma: 04.03.2024 - 16:23

Güncelleme: 04.03.2024 - 16:26

Christopher Nolan'ın "Oppenheimer" filminde canlandırdığı fizikçi Julius Robert Oppenheimer rolüyle Oscar ödüllerine aday gösterilen oyuncu Cillian Murphy'nin bir tutam saçı satışa çıktı.

DailyMail'in aktardığı habere göre, Murphy'nin 'Peaky Blinders' dizisinde kullandığı peruğun mükemmel bir şekilde saçıyla uyumlu olabilmesi için peruk yapımcısı tarafından oyuncunun bir tutam saçı kesildi.

Saç örneği, Paul Fraser Collectibles tarafından 6 bin pounda (239 bin 701 Türk Lirası) satılıyor.