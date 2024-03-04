Fiyatına inanamayacaksınız... Oyuncu Cillian Murphy'nin bir tutam saçı satışa çıktı

Oscar adayı oyuncu Cillian Murphy'nin Peaky Blinders setindeyken kesilen saçlarının 6 bin pound karşılığında satılması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 16:23
Fiyatına inanamayacaksınız... Oyuncu Cillian Murphy'nin bir tutam saçı satışa çıktı
Abone Ol google-news

Christopher Nolan'ın "Oppenheimer" filminde canlandırdığı fizikçi Julius Robert Oppenheimer rolüyle Oscar ödüllerine aday gösterilen oyuncu Cillian Murphy'nin bir tutam saçı satışa çıktı.

DailyMail'in aktardığı habere göre, Murphy'nin 'Peaky Blinders' dizisinde kullandığı peruğun mükemmel bir şekilde saçıyla uyumlu olabilmesi için peruk yapımcısı tarafından oyuncunun bir tutam saçı kesildi. 

Saç örneği, Paul Fraser Collectibles tarafından 6 bin pounda (239 bin 701 Türk Lirası) satılıyor.


cillian murphy haberleri Oppenheimer haberleri Peaky Blinders haberleri

İlgili Haberler

Cillian Murphy: 'Peaky Blinders'ta yeniden yer almaktan mutluluk duyarım'

Cillian Murphy: 'Peaky Blinders'ta yeniden yer almaktan mutluluk duyarım'
Cillian Murphy ve Alan Moloney'nin kurduğu Big Things Films'in ilk projesi: 'Steve'

Cillian Murphy ve Alan Moloney'nin kurduğu Big Things Films'in ilk projesi: 'Steve'
Oppenheimer performansıyla Cillian Murphy'nin Oscar yolculuğu başlıyor!

Oppenheimer performansıyla Cillian Murphy'nin Oscar yolculuğu başlıyor!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Derbiden lider döndü: Galatasaray, Beşiktaş'ı tek golle geçti! Beşiktaş 0-1 Galatasaray

Derbiden lider döndü: Galatasaray, Beşiktaş'ı tek golle geçti! Beşiktaş 0-1 Galatasaray
Arka Sokaklar’ın 666. Bölümü: Hüsnü Çoban’ın Göz Alıcı Değişimi Şaşkınlık Yarattı!

Arka Sokaklar’ın 666. Bölümü: Hüsnü Çoban’ın Göz Alıcı Değişimi Şaşkınlık Yarattı!
Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'ın paylaşımına sert tepki: 'Başkanımız derhal silinmesini istedi'

Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'ın paylaşımına sert tepki: 'Başkanımız derhal silinmesini istedi'
Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç’ın son halini görenler tanıyamadı! Büyük değişimi şaşırttı…

Kurtlar Vadisi’nin Kılıç’ı Atilla Olgaç’ın son halini görenler tanıyamadı! Büyük değişimi şaşırttı…
Süper Lig rakiplerini geride bıraktı: İşte Avrupa'nın en yüksek yayın gelirleri!

Süper Lig rakiplerini geride bıraktı: İşte Avrupa'nın en yüksek yayın gelirleri!
Alper Gezeravcı’nın mikroalg deneyinden ilk sonuç alındı

Alper Gezeravcı’nın mikroalg deneyinden ilk sonuç alındı
Kim Milyoner Olmak İster'de iki tane üniversite öğrencisinin yanıtlayamadığı o soru

Kim Milyoner Olmak İster'de iki tane üniversite öğrencisinin yanıtlayamadığı o soru
Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa maçının saati değişti!

Galatasaray – Fenerbahçe Süper Kupa maçının saati değişti!