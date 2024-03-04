Fiyatına inanamayacaksınız... Oyuncu Cillian Murphy'nin bir tutam saçı satışa çıktı
Oscar adayı oyuncu Cillian Murphy'nin Peaky Blinders setindeyken kesilen saçlarının 6 bin pound karşılığında satılması bekleniyor.
Christopher Nolan'ın "Oppenheimer" filminde canlandırdığı fizikçi Julius Robert Oppenheimer rolüyle Oscar ödüllerine aday gösterilen oyuncu Cillian Murphy'nin bir tutam saçı satışa çıktı.
DailyMail'in aktardığı habere göre, Murphy'nin 'Peaky Blinders' dizisinde kullandığı peruğun mükemmel bir şekilde saçıyla uyumlu olabilmesi için peruk yapımcısı tarafından oyuncunun bir tutam saçı kesildi.
Saç örneği, Paul Fraser Collectibles tarafından 6 bin pounda (239 bin 701 Türk Lirası) satılıyor.
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