İsveçli şarkıcı Tove Lo ilk kez İstanbul'da

1987 yılında İsveç’te dünyaya gelen Ebba Tove Elsa Nilsson küçük yaşlarda müzik ile ilgilenmeye başladı.

Vaftiz annesi, 3 yaşındaki küçük Tove’un hayvanat bahçesinde vaşakları sevdiğini gördükten sonra "Lo" yani İsveç dilinde vaşak anlamına gelen takma adı taktı. Küçük yaşlarda şiir ve kısa öykü yazmaya başlayan Tove Lo, 11 yaşında ilk şarkı sözlerini yazdı.

Büyürken Courtney Love, Kurt Cobain, Robyn, Lykke Li, Jeff Buckley ve Charlotte Gainsbourg gibi isimlerden etkilenen şarkıcı, İsveç’in en önemli müzik okulu Rytmus Musikergymnasiet’te eğitim almaya başladı. Müzik okulunda en iyi arkadaşı Caroline Hjelt ile tanıştı. 2006 yılında mezun olduktan sonra Tremblebee adlı rock müzik grubunda müzik yapmaya başladı.

2009 yılında o gruptan ayrılıp Caroline Hjelt ile iki kişiden oluşan Icona Pop grubunu kurdu. Aynı zamanda kendi şarkılarına odaklanmaya çalışan şarkıcı, demo albüm hazırlığına başladı. Icona Pop’un ilk albüm anlaşmasını kutladıkları partiyi fırsata çeviren Tove Lo, hazırladığı demoyu Max Martin’e verdi. 2012 yılında, akılda kalıcı sözlerin ve güçlü ritimlerin olduğu "Love Ballad" çıkış parçasını yayınladı. 2014 yılında, piyasaya sürdüğü "Truth Serum" mini albümü İsveç Albüm Listesi’nde 13. sıraya yerleşti. İngiltere’deki müzik listelerinde ise ilk 10’a girmeyi başardı. Aynı zamanda Icona Pop ve Victoria Justice için söz yazarı olarak çalışmaya başladı. Aynı yıl içinde, Billboard Hot 100 listesinde 3. sıraya yerleşen "Habits" parçasının da yer aldığı "Queen of the Clouds" adlı çıkış albümünü piyasaya sürdü. Albüm, İsveç’te Top 10, ABD'de ve İngiltere’de Top 20 listelerinin en üst sırasında yer aldı.



"Açlık Oyunları", "Gri’nin Elli Tonu" ve "Bridget Jones’un Bebeği" gibi popüler filmlerin müziklerini yapan şarkıcı başarısını katlayarak artırdı. 2015 yılında Ellie Goulding ile "Gri’nin Elli Tonu" filminin "Love Me Like You Do" adlı şarkısı için iş birliği yaptı. Şarkı İngiltere’de ve ABD'de zirveye yerleşirken Grammy ödülüne layık görüldü. Tove Lo, "Habits (Stay High) parçası ile yılın en iyi şarkıcısı ve şarkısı ödüllerini aldı. Hiç ara vermeden şarkı yazıp besteleyen, Kylie Minogue, Jax Jones ve Coldplay gibi popüler şarkıcılar ile işbirliği yapan şarkıcı başarısını dünyanın dört bir yanından gelen hayranları ile paylaşıyor.