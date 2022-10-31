Türk Armoni Yıldızları Orkestrası'ndan Kosova’da 29 Ekim konseri

31 Ekim 2022 Pazartesi, 08:47

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca Prizren Spor Salonu'nda düzenlenen konsere, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Topçu Albay Recai Yılmaz, TİKA Kosova Koordinatörü Cihan Dinçer ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Bakan Damka, konser öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin her geçen gün büyüyen ve güçlenen bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye’nin insanlık adına dünya barışına sunduğu katkılara dikkati çeken Damka, “Kosova’daki Türk toplumu olarak, ana vatanımızın 99’uncu yılına erişmiş olması bizleri gururlandırmaktadır. İnanıyorum ki her daim ana vatanımız hem bizim yanımızda olacaktır hem Kosova’mızın yanında olacaktır ama en önemlisi de Türkiye Cumhuriyeti dünya barışına her zaman katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Bayramı gibi bir gurur gününü dost ve kardeş Kosova halkıyla beraber kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Sakar ise “Dün Priştine’de yaptığımız gibi bugün de Prizren’de Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutlayacağız” dedi.

Yaklaşık 1 saat süren konserde Türkiye ve Kosova’nın sevilen şarkıları TÜRKAY sanatçıları tarafından seslendirildi.

Konser davetliler tarafından sanatçılara plaket takdim edilmesiyle sona erdi.