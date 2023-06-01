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Türk DJ'ler depremzede çocuklar için çalıyor

Müzik tutkunları bu kez Hatay’daki depremzede çocuklara umut olmak için bir araya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.06.2023 - 19:32
Türk DJ'ler depremzede çocuklar için çalıyor
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İstanbul'un güzide ilçelerinden Beyoğlu'ndaki Kastel adlı mekanda, 2 Haziran Cuma gecesi yapılacak dayanışma etkinliğinde 15 yerli DJ, depremzede çocuklar için çalacak. 

Türkiye'nin ilk gece hayatı uygulaması Jemiyet'in organizasyonu ile gerçekleştirilecek etkinlikten elde edilecek tüm gelir, Hatay’da deprem sonrası eğitim imkânlarından mahrum kalmış ihtiyaç sahibi çocuklara tablet bağışı olarak gönderilecek. 

Gecede elektronik müzik camiasının yakından tanıdığı isimler olan U.F.U.K, Ahmet Şendil, Queto, 7 Erhan, Garen, Doğukan İres, Yunus Kasarcı, Semih Tuncer, Levent Er, Caner Genç, Mustafa Chill, Vedi Kerem, Candasi, Berk Teoman ve Zeren sahne alacak.

Depremzede çocuklara destek olmak isteyenler bugececo, Jemiyet üyeleri ise mobil uygulama içinden bilet alabilirler.


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