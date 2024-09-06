Türkiye'de müze sayısı 2023'te yıllık yüzde 7,1 artarak 606 oldu

Yayınlanma: 06.09.2024 - 10:49

Güncelleme: 06.09.2024 - 11:47

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yılın kültürel miras istatistiklerini yayınladı. TÜİK’İn verilerine göre müze sayısı 2023 yılında önceki yıla göre yüzde 7.1 oranında artarak 606 oldu. Özel müzelerdeki eser sayısı ise yüzde 32,5 oranındaki azalışla 286 bin 334'e düştü. 2023 yılında bir müze ve ören yerlerini 55 milyon 752 bin 208 kişi ziyaret etti.

TÜİK'in 2023 yılı kültürel miras istatistiklerine göre, müze sayısı 2023 yılında önceki yıla göre yüzde 7,1 artarak 606 oldu. Müzelerin 212 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 376 tanesi özel müze kategorisinde yer alırken Milli Saraylar Başkanlığına bağlı 18 müze faaliyet gösterdi. Ören yeri sayısı 144 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Milli Saraylar Başkanlığına bağlı eser sayısında artış görülürken, özel müzelerdeki eser sayısında yüzde 32,5'lik azalış görüldü.

MÜZELERDEKİ ESER SAYISI DÜŞTÜ

Müzelerdeki eser sayısı önceki yıla göre yüzde 2,9 azalarak 3 milyon 900 bin 331 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı geçen yıla göre yüzde 0,5 artarak 3 milyon 341 bin 162 olurken özel müzelerdeki eser sayısı yüzde 32,5 azalarak 286 bin 334, Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı yüzde 2,2 artarak 272 bin 835 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yüzde 60,1'i sikke, yüzde 27,6'sı arkeolojik materyal, yüzde 6,6'sı etnografik materyal, yüzde 3,6'sı tablet oldu.

MÜZE VE ÖREN YERİ ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 6,2 ARTTI

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2023 yılında bir önceki yıla yüzde 6,2 artarak 55 milyon 752 bin 208 oldu. Ziyaretçilerin yüzde 54,7'si Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini 17 milyon 673 bin 661 kişi ziyaret etti ve bu rakamın toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 31,7 oldu. Özel müze ziyaretçi sayısı yüzde 22,5 artarak 18 milyon 236 bin 130 olurken Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müze ziyaretçi sayısı yüzde 5,0 artarak 7 milyon 27 bin 103 oldu.

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ SAYISI YÜZDE 2,1 ARTTI

Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artarak 124 bin 671’e ulaştı. Taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 33 bin 869 ile İstanbul. İstanbul’u, 7 bin 976 ile İzmir ve 4 bin 948 ile Muğla takip etti. Toplam sit alanı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4,9 artarak 24 bin 786’e yükselirken, sit alanlarının yüzde 97'sini arkeolojik sit alanları oluşturdu.

TABİAT PARK SAYISI YÜZDE 1,9 ARTTI

Milli parkların sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre değişmeyerek 48 olarak kaldı. Tabiat parkı sayısı yüzde 1,9 artarak 266'ya yükselirken, tabiat parkı alanı yüzde 0,3 azalarak 108 bin 36 hektar oldu. 31 olan tabiatı koruma alanı sayısı önceki yıla göre değişim göstermedi. Tabiat anıtı sayısı yüzde 2,7 azalarak 110’a geriledi.