Türkiye'nin 2023 Oscar aday adayı 'Kerr' oldu
Bu yıl 95. kez düznelenecek Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Film kategorisi için Türkiye'nin aday adayı Tayfun Pirselimoğlu imzalı "Kerr" olarak belirlendi.
Dünyanın en prestijli ödülü olan ve bu yıl 95’incisi düzenlenecek Akademi Ödülleri için 'Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film' adayı, yapımcılığını Vildan Erşen'in, yönetmenliğini Tayfun Pirselimoğlu'nun üstlendiği "Kerr" filmi oldu.
15 KİŞİLİK KURUL SEÇTİ
İlk gösterimini 2021 Antalya Film Festivali'nde yapan film, İstanbul Film Festivali ve Antalya Film Festivali'nden En İyi Yönetmen ödüllerini almıştı.
Sinema Meslek Birlikleri Güç Birliği'ne başvuran 10 filmin değerlendirilmesinin ardından, sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 15 kişilik seçici kurul Türkiye'nin aday adayı olarak "Kerr" filmini seçti.
Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach'ın üstlendiği, TRT ortak yapımı "Klondike" filmi ise Ukrayna adına yarışacak.
Hikâyesini yönetmenin aynı adlı kitabından alan "Kerr" babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olan Can'ın yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde Erdem Şenocak, Jale Arıkan ve Rıza Akın yer alıyor.
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