Google'dan Jale İnan için anlamlı doodle

27 Eylül 2022 Salı, 09:19

Dünyaca ünlü arama motoru Google, hazırladığı özel doodlelar ile sanatçıları, bilim insanlarını, siyasi kişileri anmaya ve özel günleri hatırlamaya devam ediyor.

Google'da son olarak "Türkiye’nin ilk kadın arkeoloğu" unvanını taşıyan Jale İnan doodle oldu.

İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasına girdiklerinde, Jale İnan için hazırlanan illüstrasyonla karşılaşıyor.

JALE İNAN KİMDİR?

Jale İnan, 1 Şubat 1914 yılında dünyaya geldi. Türkiye’nin ilk kadın arkeoloğu olan Jale İnan, Uzun yıllar devam eden programlı kazılarla Perge ve Side antik kentlerinin gün ışığına çıkarılmasına emek verdi; çıkarılan eserlerin sergilenmesi için Antalya ve Side müzelerinin kurulmasını sağladı.

Programlı kazıların dışında tarihi eser kaçakçılığına karşı çeşitli kurtarma kazıları gerçekleştirdi. Aziz Ogan'ın kızı, zamanın önde gelen bilim insanlarından Mustafa İnan'ın eşi olan Jale İnan 27 Şubat 2001 yılında hayatını kaybetti.

JALE İNAN’IN YAŞAMI

1914 yılında İstanbul’da dünyaya gelecek Jale İnan lise öğrenimini Erenköy Kız Lisesi’nde tamamladı. Babasının mesleki gezilerine katılarak arkeoloji ile genç yaşta tanıştı.

Aleksander von Humboldt Vakfı’nın bursu ile, arkeoloji okumak üzere 1934 yılında Almanya’ya gitti. Bir yıl sonra da Türk Cumhuriyeti devlet bursunu kazandı. 1935-1943 yılları arasında klasik arkeoloji bilim dalında lisans ve doktora eğitimini Berlin ve Münih üniversitelerinde tamamladı.

1943 yılında Prof. Dr. Rodenwalt’ın yanında “Kunstgeschichtliche Untersuchung der Opferhandlung auf römischen Münzen” adlı teziyle doktorasını tamamlayarak Türkiye’ye döndü.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Kürsüsü’nde Prof. Dr. Clemens Emn Bosch’un asistanı olarak atanan Jale İnan, lise yıllarında tanıştığı Mustafa İnan’la 1944 yılında evlendi. Ertesi yıl tek çocukları Hüseyin dünyaya geldi.

Yönettiği arkeoloji kazılarının yanı sıra yayınladığı kitaplar Anadolu’nun Roma ve Erken Bizans dönemi portreciliği konusundaki çok önemli başvuru eserleri arasına girdi.

DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlar. Kullanıcılar, özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebilir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır. İlk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yayımlanmış Doodle'lar, www.google.com/doodles adresinde görülebiliyor.