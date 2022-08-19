Turnuva filminin konusu nedir, oyuncuları kimdir? Turnuva filminin IMDb puanı kaçtır?
Scoutt Mann'in yönettiği, sık sık tv ekranlarına gelen aksiyon gerilim türündeki Turnuva filmi, 13 Kasım 2009 tarihinde vizyona girdi. Peki, Turnuva filminin konusu nedir? Turnuva filminin oyuncuları kimdir? Turnuva filminin IMDb puanı kaçtır?
Orijinal adı 'The Tournament' olan Turnuva filminin yönetmen koltuğunda Scott Mann yer alırken, senaristliği ise Gary Young ve Jonathan Frank üstleniyor. İşte, filmin ayrıntıları...
TURNUVA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Multi milyarder insanların en gözde oyunu, suikastçı katil insanların senede bir buluşarak düzenledikleri Ölüm Turnuvası. Herkesten uzak bir yerde yılda bir kez düzenlenen bu turnuvaya, dünyanın en zalim 30 suikastçısı katılıyor ve yalnızca biri hayatta kalıyor. Kazanan ise 10 milyon dolar kazanıyor. Bunu izlemekten keyif alan milyarderler ise, yüksek bahisler oynuyor.Turnuvaya katılan her bireyin üstünde takip cihazı ve bir el bilgisayarı verilir. Fakat 30 kişilik gruptan biri bu cihazdan kurtulmayı başarır ve bu cihazı alkolik rahip Macavoy yutar.
TURNUVA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Robert Carlyle - Baba Joseph MacAvoy
- Kelly Hu - Lai Lai Zhen
- Ian Somerhalder - Miles Slade
- Liam Cunningham - Mr. Powers
- Ving Rhames - Joshua Harlow
- Sébastien Foucan - Anton Bogart
- Scott Adkins - Yuri Petrov
TURNUVA FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 6.1 olarak karşımıza çıkıyor.
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