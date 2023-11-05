Uğruna parmaklarını kaybettiği mesleğini yarım asırdır yapıyor

Yayınlanma: 05.11.2023 - 14:00

Güncelleme: 05.11.2023 - 14:00

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki marangoz ustası Feyzi Suay, 25 yaşında başladığı mesleğini parmaklarını kaybetmesine rağmen 50 yıldır yapıyor.

Mesleğin ağabeyinden kendisine miras kaldığını belirten Suay, üstünde emeği olduğunu ve 10 yıl birlikte çalıştıklarını söyledi. Daha sonra kendi iş yerini kurduğunu ifade eden Suay, "Çocuklarımı okutmak istedim okumadıkları için okuldan aldım ve marangozluk öğrettim. Marangozlukta şu ana kadar 10 tane çırak yetiştirdim. Mesleği devam ettiren güzel yerlere geldi. Diğerleri farklı işler yapıyor. Sabah dükkanıma gelip akşam evime gidiyorum" dedi.

Mesleğin zorluklarına değinen Suay, "Parmaklarımın hepsini kestim. Eskiden hem sinirliydim hem de el işi çalışıyordum. Eskiden doğrama vardı öyle çalışıyorduk. Bir ara plastik çıkınca onunla uğraştım fakat marangozluğa geri döndüm. Çocuklarım şimdi Mardin’de çalışıyor. Eskiden çok zorluk çektim. Makine olmadığı için elimle pencere ve kapılar yapıyordum. Şimdi her şey makineleştiği için işler daha kolay. 25 yaşından bu yana Türkiye’nin pek çok yerinde yerinde çalıştım" ifadelerinde bulundu.