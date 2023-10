Can Atalay'ın meslektaşı Av. Kemal Aytaç tahliye kararı vermeyen mahkeme heyetine tepki gösterdi

Yayınlanma: 28.10.2023 - 16:27

Güncelleme: 28.10.2023 - 16:40

25 Ekim’de Can Atalay'ın bireysel başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi (AYM), “Seçme ve seçilme hakkı”, “kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı” yönlerinden "hak ihlali olduğuna” ilişkin kararın kısa gerekçesini, yargılamanın yapıldığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Cezaevindeyken Hatay milletvekili seçilen gezi tutuklusu Şerafettin Can Atalay’ın dün tahliye edilmesi bekleniyordu. Dün gece geç saatlere kadar İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde bulunan mahkeme heyeti kararını açıklamadan adliyeden ayrıldı.

"BU YARGIÇLAR KARAR VEREMİYOR"

Dün gün boyu adliyede Can Atalay’a ilişkin kararın açıklanmasını bekleyen Can Atalay’ın meslektaşı Av. Kemal Aytaç, “Anayasa Mahkemesi kararı çıkalı üç gün oldu. Anayasa Mahkemesi’nin kararı kesin, açık, yol gösterici olduğu halde Mahkeme heyeti bir türlü kararı uygulamadı. Can Atalay’ın tahliyesinin gerçekleştirilmesini Cumhuriyet Savcılığına yazıp Can Atalay’ın tahliyesini yapmaları gerekiyordu.

Heyet üç gündür bir araya geliyor, kalem mesai saatlerinden sonra da açık tutuluyor ama sonuç yok. Bu da bize şunu gösteriyor, bu yargıçlar karar veremiyor. Bize hiçbir bilgi vermiyorlar, ötesi bir de bizi kandırıyorlar. ‘Gidiyoruz’ diyorlar ancak gitmediklerini, kalemin açık olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

"TALİMAT MI İCAZET Mİ BEKLİYORSUNUZ"

Mahkemenin olumlu ya da olumsuz herhangi bir karar vermiyor oluşunu eleştiren Aytaç, “Bir mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararını uygulaması bu kadar zaman alamaz çünkü Anayasa Mahkemesi kararı kesin, bağlayıcıdır. Siz üç gün daha Can Atalay’ı haksız yere cezaevinde tutuyorsunuz. Aslında suç işliyorlar. Her dakika UYAP’tan takip ediyoruz, hiçbir şey yok. Anayasa Mahkemesi’nin kararını tanımayacaksanız bunu söyleyin. Ki bu da suçtur, buna kalkışan mahkemenin görevine derhal son verilmesi o mahkemenin lağvedilmesi gerekir.

Türkiye’nin en yüce ve en üst mahkemesi Anayasa Mahkemesi’dir. Verilen kararları tartışabilirsiniz ama uygulamak zorundasınız. Bekletmekle ne kazanacaksınız? Kimi bekliyorsunuz, bir yerden talimat mı icazet mi bekliyorsunuz? Ya da bu heyet baskı altında mı tehdit mi ediliyor? Bu heyet neden karar veremiyor?” Dedi.

"ADALET BAKANI KARARA GÖLGE DÜŞÜRDÜ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un sözlerini anımsatan Aytaç, “Adalet Bakanı ‘Gerekçeyi görelim’ dedi. Böyle bir laf ederek mahkemenin vereceği karara da gölge düşürdü” dedi ve şöyle devam etti:

“Hadi onu beklediler diyelim, gerekçeli karar da açıklandı. Anayasa Mahkemesi, yerel mahkemeye neyi nasıl yapacağını çok net şekilde söyledi. Bunun sadece yerine getirilmemesi değil geciktirilmesi de suç. Ama öyle bir yargı mekanizmasının içindeyiz ki, Anayasa Mahkemesi kararları tanınmıyor, Anayasa Mahkemesi’ni kapatmaktan bahsedenler var. Bu ülkenin en üst yetkilisi Cumhurbaşkanı, anayasa Mahkemesi’nin kararlarına saygı duymadığını söylemişti. Anayasa’yı denetleyecek ve uygulayacak mahkemeye Cumhurbaşkanı böyle yaklaşırsa biz bu işin içinden nasıl çıkacağız. Zaten yargıya güven yok. Bunun böyle devam etmesi demokrasi, hukuk ve özgürlükler açısından çok sakıncalı.”

"CAN ATALAY'IN TAHLİYESİ MÜCADELEMİZİN ÖNÜNÜ AÇACAK"

Can Atalay’ın tahliye edilmesinin yalnızca bir kişinin özgürlüğüne kavuşmasını ifade etmediğini belirten Aytaç, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Can Atalay’ın tahliyesi Bu ülkede hukuk adına, özgürlükler adına bir adımdır. Can Atalay’ı tahliye ederseler bu ülkede yargı bağımsızlaşmış mı olacak? Tabi ki hayır ama bir umut, bir adım olacak. Mücadelemizin önünü açacak. Ben inanıyorum Can Atalay önümüzdeki günlerde mutlaka tahliye olacak. Bunun aksi bir durum bu ülkeyi hem ulusal hem uluslararası alanda çok aşağılara çeker.”