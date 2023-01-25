Gazetemizin yazarı Uğur Mumcu, katledilişinin 30. yılında özlem ve minnetle anıldı

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 05:29

Aracına konan bombanın patlaması sonucu 24 Ocak 1993’te katledilen gazetemizin yazarı Uğur Mumcu, aramızdan koparılışının 30. yılında özlem ve minnetle anıldı. Çocuk yaşlı demeden Mumcu’nun sokağında toplanan binlerce yurttaş, katlediği yere karanfiller bıraktı.

Mumcu için ilk tören, Batıkent’te düzenlendi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Yenimahalle Belediyesi öncülüğünde yapılan anma kapsamında Batıkent Metro durağından Uğur Mumcu Parkı’na yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşte, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Mumcu’nun fotoğraflarının yer aldığı, “Vurulduk ey halkım unutma bizi” yazılı pankart taşındı; “Uğur Mumcu onurumuzdur”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür” ve “Türkiye laiktir laik kalacak” sloganları atıldı.

DAHA KÖTÜ NOKTADAYIZ

Yürüyüşün tamamlandığı Uğur Mumcu Parkı’ndaki törende, Uğur Mumcu Anıtı’na çelenk bırakıldı. Törende konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar şunları kaydetti: “Aydınlarımızı kaybettik, kaybetmeye devam ediyoruz. Kaybettiğimiz günden daha iyi bir noktada mıyız? Demokrasimiz daha mı güzel? Hukukun üstünlüğü daha mı güzel? Mafyalar ülkemizde kol gezmiyor mu? Cemaatler hâlâ aynı güçle laikliği yıkmak için çalışmıyor mu? Uğur Mumcu’yu kaybettiğimiz noktadan bugün daha kötü noktadayız.”

HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ

Anma programının ikinci adresi ise Mumcu’nun katledildiği sokak oldu. Mumcu’nun yaşadığı apartmana “Uğurlar olsun” pankartı asılırken evin karşısında Adalet ve Demokrasi Haftalarının görsellerinin yer aldığı sergi açıldı. Program boyunca “Ankara’nın taşına bak”, “Yiğidim aslanım” gibi türkü ve şarkılar çalınırken Mumcu’nun konuşmalarından kesitler ve “Vurulduk ey halkım unutma bizi” ifadelerinin de yer aldığı “Sesleniş” yazısı dinletildi. Levent Üzümcü Tiyatrosu tarafından “Unutma bizi” dinletisi düzenlendi. “Gündoğdu Marşı” ve “Yiğidim aslanım” hep bir ağızdan söylendi.

ANITA GAZETEMİZİ BIRAKTILAR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li milletvekilleri ve ABB Başkanı Mansur Yavaş; Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu ve çocukları Özgür Mumcu ile Özge Mumcu Aybars’ı evde ziyaret etti. Ardından Faili Meçhuller Anıtı ziyaret edildi. Mumcu ailesi ve Kılıçdaroğlu daha sonra Mumcu’nun katledildiği alandaki anıta karanfil ve mumlar bıraktı. Ellerinde gazetemizi taşıyan yurttaşlar, anıta çelenkle birlikte gazetelerini de koydu.

Son anma programı ise Mumcu’nun Cebeci Asri Mezarlığı’nda yapıldı. Mumcu ailesi ve sevenleri, yazarımızın mezarına karanfilleri, yaktıkları mumları ve gazetemizi bırakarak Uğur Mumcu’yu hüzünle andı.