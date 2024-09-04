Uluslararası Alanya Caz Festivali’nde geri sayım başladı
Alanya Belediyesi, bu yıl 19.’sunu düzenleyeceği Uluslararası Caz Festivali’nde geri sayım başlattı. Festival, 26-29 Eylül tarihlerinde sanatseverlere doyumsuz bir müzik ziyafeti sunacak.
19. Alanya Uluslararası Caz Festivali, 4 gün boyunca ünlü sanatçıları sanatseverlerle buluşturacak.
Festival, tarihi Kızılkule Meydanı’nda, Alanya Kalesi’nin ışıkları altında gerçekleşecek. Açılış konserinde Hayati Kafe saat 20.30’da, ardından Judith Nijland saat 22.00’de sahne alacak. 27 Eylül Cuma günü Selen Beytekin saat 20.30’da, Cecilia Krull ise saat 22.00’de konser verecek. 28 Eylül Cumartesi Dilek Sert Erdoğan saat 20.30’da, Kimberly Nichole saat 22.00’de sahne alacak. Festivalin kapanış gecesi 29 Eylül Pazar günü saat 20.30’da Barış Doğukan Yazıcı, saat 22.00’de ise İspanyol sanatçı Molica Molina performans sergileyecek.
BASIN LANSMANI 19 EYLÜL’DE
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, Sanatçı Selen Beytekin ve Organizasyon Direktörü Nazmi Uyar’ın katılımıyla, 19. Alanya Uluslararası Caz Festivali’nin basın lansmanı 19 Eylül Perşembe günü düzenlenecek.
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