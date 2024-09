Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nun bu yılki ana teması çocuk edebiyatı

Yayınlanma: 21.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.09.2024 - 04:00

Bu yıl 41’incisi düzenlenecek Ulustararası Tüyap İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım tarihleri arasında, Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Fuarın tanıtım toplantısı, dün, Rami Kütüphanesi’nde yapıldı. Toplantıya Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu ve Azerbaycan Kültür Bakanlığı Şube Müdürü Akif Maarifli katıldı.

‘ŞÖLEN HALİNE GELDİ’

Toplantıda konuşan TYB Başkanı Kenan Kocatürk, “Burada size seslenmek benim için ayrı bir sevinç meselesi. Bunu şunun için söylüyorum, ben üniversite öğrencisiyken başlayan kitap fuarı serüveni, Türkiye’de yayıncılığın bir kamu hizmeti larak görülmesini ne kadar sağladı bilemiyorum ama kültürel çeşitliliğimizi ve demokrasi şöleni içinde her türlü fikrin kitaplarla vücut bulduğu, farklı farklı yazarların kitaplarını imzaladığı ve halkla buluştuğu ve bugün herkesin beklediği bir şölen haline geldi” dedi.

‘HEDEF YARIM MİLYON’



İstanbul Kitap Fuarı, küresel salgın döneminde iki yıl yapılmadı. 2022’den beri yeniden yaşamımıza dahil olan kitap fuarına, katılım her yıl gittikçe düşüyor. Salgından önce, 2019’da yapılan fuarın katılımcı sayısı 600 bini aşmıştı. 2022’de bu sayı 450 bin’e, 2023’te ise 408 bine geriledi. Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü’ye “Gittikçe düşen katılım sayısını yükseltmek için bu yıl herhangi projeniz var mı?” diye sorduk. Şöyle yanıtladı: “Pandemi bütün alışkanlıklarımızı, bir çok şeyi değiştirdi. Pandemi sonrasında da fuarlar, hızlı bir şekilde kendine gelmeye başladı. Pandemide ve sonrasında yapılan kitap fuarlarında, halkın kapalı alanlara girmeme psikolojisi nedeniyle bir önceki fuarlara göre katılımın düşmesine neden oldu. 2023 ve 2024’teki tüm fuarlarda müthiş bir ziyaretçi artışı var. İstanbul Kitap Fuarı geçen yıl 400 küsur bin ziyaretçi ağırladı. Bu yılki hedefimiz yarım milyon civarında ziyaretçiyi ağırlamak. Ve her yıl bu yılı artırmak. Tabuu bu sayının artması için gerek TYB, gerek Tüyap, üzerine düşen her türlü görevi yapıyor. Birçok etkinliğimiz var, ana temanın çocuklar üzerine de olması ziyaretçi sayısını artıracaktır.”

KONUK ÜLKE AZERBAYCAN

Fuarın bu yılki onur konuğu ülkesi Azerbaycan. Azerbaycan Kültür Bakanlığı’nın organize edeceği milli katılım programı kapsamında fuarın ilk üç üç günü açık olacak Azerbaycan ülke standında, Azerbaycan edebiyatı ve kültürüne yer verilecek.

Tüyap Kültür Fuarları Danışma Kurulu kararıyla çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinden Yalvaç Ural da, fuarın “onur yazarı” olarak belirlendi.

Fuar bu yıl çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinin yanı sıra dünya edebiyatında büyük yer edinmiş usta kalemleri de ağırlayacak. Fuarın konukları arasında Vladimir Tumanov, yazar ve illüstratör Benji Davies, Dimitris Sotakis, Carlos Fonseca ve Adam Fawer yer alıyor.