Uluslararası öğrenci filmleri İzmir’de yarıştı

Yayınlanma: 25.10.2023 - 10:40

Güncelleme: 25.10.2023 - 10:40

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi, ilkini 2014 yılında düzenlediği Contact Uluslararası Öğrenci Film Festivali’ne dokuzuncu kez ev sahipliği yaptı. Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen festivalin konuk okulu Yunanistan’dan Selanik Aristoteles Üniversitesi Film Okulu oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 2 binin üzerinde başvuru alan festival yarışmasının finalinde, Türkiye, Bosna Hersek, Güney Kore, Lübnan, Fransa, Kırgızistan, Almanya, Rusya, Hollanda ve Çin’den 12 film yarıştı. Jüri üyeliklerini Yunanistan’dan Prof. Dr. Panagiotis Iossifelis ve Yönetmen Doç. Dr. Dimitris Koutsiabasakos, Türkiye’den Prof. Dr. Ahmet Gürata, Doç. Dr. Dilek Tunalı ve Yönetmen Merve Toz Uğurlu’nun üstlendiği festivale çok sayıda yerli ve yabancı akademisyen ile öğrenciler katıldı. Dört gün boyunca devam eden festivalde, özel gösterimler ve çeşitli söyleşiler yapıldı.

ADANALI KENNEDY BELGESELİ İLGİ TOPLADI

Festivalin en dikkat çeken filmi ise Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Gülben Arıcı’nın yönettiği ‘Kennedy’nin Doğuşu’ adlı belgesel oldu. Belgeselde, 1963 yılında suikasta uğrayan eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy’nin ruhunu taşıdığını iddia eden Adanalı Mahmut Haklıgör’ün hikayesi anlatılıyor. Suikast sırasında boynundan ölümcül yara alan John F. Kennedy’nin hayatını kaybettiği gün boynunda yara iziyle dünyaya gelen Mahmut Haklıgör, reenkarnasyon ile eski ABD başkanının ruhunu taşıdığına inanıyor. Çocukluğundan bu yana çevresindeki herkes ona ‘Kennedy’ olarak sesleniyor.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ RUSYA’YA

Festivalin kapanış töreninde ödüller sahiplerini buldu. ‘En İyi Film Ödülü’nün sahibi Almanya Baden-Württemberg Film Akademisi’nden Paul Drey’in yönetmenliğini yaptığı ‘Red Ears’ filmi oldu. Film aynı zamanda ‘Öğrenci Jürisi Ödülü’ne de layık bulundu. Rusya Gerasimov Sinematografi Enstitüsü’nden Raul Geydarov’un yönettiği ‘Bebia, Babua, Anzorik, Me and Mom’ ise ‘En İyi Sinematografi Ödülü’nü aldı. SenEDIT En İyi Hikaye Ödülü’nün sahibi, Çin Beijing Film Akademisi’nden Wentao Duan’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Ariso’ olurken, ‘MEG Post Prodüksiyon Desteği Ödülü’nü ise Gülben Arıcı’nın yönettiği ‘The Birth of Kennedy’ isimli Türk yapımı aldı. Fransa PÔLE 3D Animasyon Okulu öğrencilerinin yapımı 3 boyutlu ‘The Silent Scream’ isimli film ise festivalin ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık bulundu.

SENEGAL’DE GEÇEN BİR YILIN HİKAYESİ

Festivalde ‘En İyi Film Ödülü’ ve ‘Öğrenci Jürisi Ödülü’nün sahibi olan Red Ears isimli film, yönetmen Paul Drey’in, Almanya’dan Senegal’e giderek bir yılık kamu hizmeti verdiği süreci konu alıyor. Aradan geçen 13 yılın ardından anıları ve travmaları ile yüzleşen Drey, Senegal’de kaldığı süre boyunca çektiği görüntüleri, yaptığı röportaj ve animasyonlarla kurgulayarak Alman toplumunun yardım sistemindeki gönüllü rolünü anlatıyor.

2 BİNDEN FAZLA BAŞVURU

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, “Festivale 2 binden fazla film başvurusu oldu. Jüri, bu başvuruları titizlikle değerlendirdi ve finalist 12 filmi belirledi. Bu yıl konuk okulumuz kardeş şehrimiz Selanik Aristoteles Üniversitesi. Çok köklü ve büyük bir üniversite. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sponsor ve destekçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

‘SEÇERKEN ZORLANDIK’

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevda Alankuş, “Festivale başvuru yapan filmler arasından finalistleri belirlemek için çok zor seçim yaptık. Rektörümüz Prof. Dr. Levent Kandiller’e, konuk okulumuza, jüri üyeleri ile festivalimize destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sponsorlarımıza da verdikleri katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi. Yarışma filmlerinin sinematografik niteliklerinin belli bir çıtanın üzerinde olmasına özen gösterdiklerini belirten Festival Direktörü, İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazlı Bayram, “Festivalimiz, aynı zamanda öğrencileri film yapmaya yüreklendirmesi, onların sorunlara bakış açılarının evrensel insani boyutları seçimlerimizi etkiliyor. Festivali, son iki yıldır ise Kültür ve Turizm Bakanlığı destekliyor. Bu destek öğrenci filmlerini amatör ve profesyonel kısa filmlerden ayrı bir kategori olarak izleyicilere benimsetmek açısından çok değerli. Ayrıca, Sinema Genel Müdürlüğü uzmanları, destek başvurusu ve raporlama sürecinde bize çok yardımcı oluyor” diye konuştu.