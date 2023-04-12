Uluslararası outdoor festivali: WOLFEST 2023

Yayınlanma: 12.04.2023 - 10:17

Güncelleme: 12.04.2023 - 10:18

Bu sene ikinci kez gerçekleştirilecek WOLFEST’23; doğa, spor ve müzik tutkunlarını bir araya getirmeyi hedefliyor. 9-11 Haziran tarihlerinde İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı’nda; çeşitli spor etkinlikleri, iyi yaşam deneyimleri, farkındalık çalışmaları, beslenme atölyeleri, söyleşiler ve birçok etkinlik yer alacak.

Festivalde yapılacak etkinlikler arasında; doğa yürüyüşü, bisiklet, koşu, yoga, pilates, zumba ve kampçılık öne çıkıyor.

BEDÜK, CAN BONOMO, EMiR YARGIN VE DAHA FAZLASI

WOLFEST’23 katılımcılarına; ormanın, göl manzarasının, bisiklet rotalarının, yürüyüş parkurlarının ortasındaki kamp alanında; çadır, karavan ve glamping konaklama alternatifleri sunuyor. Etkinliğin sahnesinde Bedük, Can Bonomo, Deniz Sipahi, Emir Yargın, Evdeki Saat, Ezgi Yelen, Furkan Kozanlı ve Selin Sümbültepe, DJ İlayda Aydoğar yer alıyor.

WOLFEST’23 Sanatçı Takvimi

9 Haziran Cuma

Can Bonomo

Evdeki Saat

Deniz Sipahi

DJ İlayda Aydoğar

10 Haziran Cumartesi

Bedük

Emir Yargın

Ezgi Yelen

Selin Sümbültepe

Furkan Kozanlı