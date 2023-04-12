Uluslararası outdoor festivali: WOLFEST 2023
“Outdoor, kamp, spor ve müzik” festivali WOLFEST, doğa ve spor tutkunları ile ikinci kez buluşmaya hazırlanıyor. Düzenlendiği ilk yıl katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören etkinlik, bu sene 9-11 Haziran tarihlerinde İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı’nda gerçekleştiriliyor.
Bu sene ikinci kez gerçekleştirilecek WOLFEST’23; doğa, spor ve müzik tutkunlarını bir araya getirmeyi hedefliyor. 9-11 Haziran tarihlerinde İstanbul Kemerburgaz Kent Ormanı’nda; çeşitli spor etkinlikleri, iyi yaşam deneyimleri, farkındalık çalışmaları, beslenme atölyeleri, söyleşiler ve birçok etkinlik yer alacak.
Festivalde yapılacak etkinlikler arasında; doğa yürüyüşü, bisiklet, koşu, yoga, pilates, zumba ve kampçılık öne çıkıyor.
BEDÜK, CAN BONOMO, EMiR YARGIN VE DAHA FAZLASI
WOLFEST’23 katılımcılarına; ormanın, göl manzarasının, bisiklet rotalarının, yürüyüş parkurlarının ortasındaki kamp alanında; çadır, karavan ve glamping konaklama alternatifleri sunuyor. Etkinliğin sahnesinde Bedük, Can Bonomo, Deniz Sipahi, Emir Yargın, Evdeki Saat, Ezgi Yelen, Furkan Kozanlı ve Selin Sümbültepe, DJ İlayda Aydoğar yer alıyor.
WOLFEST’23 Sanatçı Takvimi
9 Haziran Cuma
Can Bonomo
Evdeki Saat
Deniz Sipahi
DJ İlayda Aydoğar
10 Haziran Cumartesi
Bedük
Emir Yargın
Ezgi Yelen
Selin Sümbültepe
Furkan Kozanlı
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