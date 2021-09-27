Ünlü aktör Tim Donnelly hayatını kaybetti
Ünlü aktör Tim Donnelly, 77 yaşında hayatını kaybetti
Birçok dizi ve filmde oynayan aktör Tim Donnelly, 77 yaşında vefat etti.
Oyuncunun ölüm nedeni açıklamadı.
Tim Donnelly kimdir?
3 Eylül 1944 tarihinde doğan Donnelly'nin ilk oyunculuk deneyimi Don Siegel'in 1957 yapımı suç draması Baby Face Nelson olmuştu.
27 yıllık kariyerinde en büyük başarıyı 6 sezonunda yer aldığı Emergency dizisiyle elde etti.
BİRÇOK YAPIMDA YER ALMIŞTI
Dizide Los Angeles County 51. İtfaiye İstasyonu'nda yaşananlar konu edilmişti.
Donnelly ayırca Dragnet 1967 ve Project U.F.O'nun yanı sıra The Legend of Jesse James, The Virginian, orijinal Hawaii Five-O, Adam-12, B.J and the Bear, Enos, Vega$ ve CHiPs gibi yapımlarda konuk oyuncu olarak yer aldı.
Ekranlarda yer aldığı son yapım ise A Takımı dizisinin 1984'te yayınlanan bir bölümü olmuştu.
Sinemada da boy gösteren Tim Donnelly, Christian Nyby'nin 2. Dünya Savaşı draması First to Fight, Stanley Kramer'in The Secret of Santa Vittoria'sı, The Toolbox Murders ve Robert S. Fiveson'ın The Clonus Horror gibi filmlerinde oynadı.
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