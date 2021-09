Ünlü oyuncu Basil Hoffman yaşamını yitirdi

26 Eylül 2021 Pazar, 14:25

Görsel: YouTube / Colony Bay TV

Ünlü oyuncu Basil Hoffman, 83 yaşında hayatını kaybetti. Hoffman’ın menajeri Brad Lemack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncunun 17 Eylül’de öldüğünü belirtti.

Ölüm nedeni hakkında bilgi verilmeyen Hoffman, öldüğünde iki filmi post prodüksiyon aşamasındaydı. Ayrıca 3 yeni filmi çekimlere başlayacakken, diğer 3’ü de yeni ilan edilmişti.

1960’lardan günümüze kadar 200’ün üzerinde film ve dizide rol alan Basil Hoffman, Ed Greenglass karakterini canlandırdığı “Hill Street Blues” ile tanınmaya başladı. Sinemaya Sophia Loren ile oynadığı “Lady Liberty” filmiyle başlayan Hoffman’ın rol aldığı filmler arasında, "Close Encounters of The Third Kind", "All The President's Men", "The Box", "My Favorite Year", "Ordinary People" ve "The Artist" gibi yapımlar bulunuyor.

Hoffman, televizyonda ise "The Rockford Files", "Police Woman", "Columbo", "M*A*S*H*", "Kojak" ve "Sanford and Son" gibi dizilerde yer aldı.

Kaynak: AjansBizim