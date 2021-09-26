Ünlü oyuncu Basil Hoffman yaşamını yitirdi
Oyuncu Basil Hoffman, 83 yaşında öldü. İki filmi post prodüksiyon aşamasında olan Hoffman’ın ölüm nedeni hakkında ise bir bilgi verilmedi.
Görsel: YouTube / Colony Bay TV
Ünlü oyuncu Basil Hoffman, 83 yaşında hayatını kaybetti. Hoffman’ın menajeri
Brad Lemack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncunun 17 Eylül’de
öldüğünü belirtti.
Ölüm nedeni hakkında bilgi verilmeyen Hoffman, öldüğünde iki
filmi post prodüksiyon aşamasındaydı. Ayrıca 3 yeni filmi çekimlere
başlayacakken, diğer 3’ü de yeni ilan edilmişti.
1960’lardan günümüze kadar 200’ün üzerinde film ve dizide
rol alan Basil Hoffman, Ed Greenglass karakterini canlandırdığı “Hill Street
Blues” ile tanınmaya başladı. Sinemaya Sophia Loren ile oynadığı “Lady Liberty”
filmiyle başlayan Hoffman’ın rol aldığı filmler arasında, "Close
Encounters of The Third Kind", "All The President's Men",
"The Box", "My Favorite Year", "Ordinary People"
ve "The Artist" gibi yapımlar bulunuyor.
Hoffman, televizyonda ise "The Rockford Files",
"Police Woman", "Columbo", "M*A*S*H*",
"Kojak" ve "Sanford and Son" gibi dizilerde yer aldı.
Kaynak: AjansBizim
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