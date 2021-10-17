Ünlü oyuncu Betty Lynn hayatını kaybetti

17 Ekim 2021 Pazar, 23:01

Andy Griffith Show'daki Thelma Lou karakteriyle adını duyuran ünlü oyuncu Betty Lynn 95 yaşında öldü.

TV, radyo ve sinema yıldızı olan Betty Lynn, 2. Dünya Savaşı sırasında Güneydoğu Asya'da savaşan Amerikan askerlerine moral vermek için bölgede görevlendirilmişti.

Thelma Lou rolüyle büyük başarı kazanan oyuncunun ölümünü The Andy Griffith Museum duyurdu.

RADYO PROGRAMI İLE KEŞFEDİLMİŞTİ

Lynn, 1961 ve 1966 yılları arasında 26 bölümlük The Andy Griffith Show'da Barney Fife'ın kız arkadaşı Thelma Lou'yu canlandırmıştı.

Missouri'li olan Lynn, 5 yaşında dans eğitimi almaya başladı. 14 yaşında yerel radyo programlarında performans sergilemeye başladıktan sonra keşfedildi.