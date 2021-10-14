Amerikalı ünlü oyuncu Ravil Isyanov hastalığına yenik düştü
The Americans ve NCIS: Los Angeles gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan Amerikalı ünlü oyuncu Ravil Isyanov'un 59 yaşında öldüğü açıklandı.
Ravil Isyanov'un 59 yaşında öldüğü açıklandı.
Isyanov'un 29 Eylül'de öldüğü, açıklamanın yeni yapıldığı öğrenildi. Ölüm haberini oyuncunun menajeri Tanya Kleckner doğruladı.
Haber Global'in elde ettiği bilgiye göre Ravil Isyanov, uzun bir süredir devam eden hastalığına yenik düştü. Isyanov evliydi ve 1 kızı vardı.
Sovyetler Birliği doğumlu Ravil İsyanov; Defiance, K-19: The Widowmaker, Transformers: Dark of te Moon, The Americans ve NCIS gibi dizi ve filmlerdeki rolleriyle adından söz ettirmişti. 1962 yılının 20 Ağustos gününde Sovyetler Birliği'nin Voskresensk şehrinde doğdu.
Çocukken sanata olan ilgisi ailesinin dikkatini çekti. 1980 yılında liseyi bitirdikten sonra Sovyet Hava Kuvvetleri'nden 1982 yılında 2 yıllık zorunlu askeri görevini yaptı.
Asker dönüşü Khabarovsk Theatre'da 2 sezon çalıştı ve başarılı olunca 1986 yılında Moskova Arts Theatre Okulu'na kabul edildi.
1998 yılında ABD'ye gelip Los Angeles'a yerleşen Isyanov, burada 77 farklı yapımda çalıştı. Çoğunlukla Rus karakter rollerini canlandırdı.
Oynadığı yapımlar arasında The Good German, Along Came a SPider, The Jackal, The Saint, Hamlet, Golden Eye, The Young Indiana Jones Chronicles, Stalin ve Back in the U.S.S.R sayılabilir.
Ravil Isyanov'un ölmeden bir süre önce oynadığı Blonde ve 25 Cents Per Minute henüz vizyona girmedi.
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