Ünlü şarkıcı Amy Winehouse'un hayatı film oluyor

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:55

Black to black şarkısıyla ün kazanan Amy Winehouse'un hayatını konu alan bir filmin çekileceği duyuruldu.

Deadline’ın haberine göre, filmi, ‘Gri’nin Elli Tonu’nun yönetmeni Sam Taylor-Johnson çekecek.

2011 yılında hayatını kaybeden ünlü şarkıcının Kuzey Londra’da bir caz şarkıcısı olarak başladığı kariyerini konu alacak olan filmin senaristliğini ise Matt Greenhalgh yapacak.

KİMİN CANLANDIRACAĞI BELLİ DEĞİL

Winehouse’u kimin canlandıracağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şarkıcının ünlü şarkısı ‘Back to Black’ ile aynı ismi taşıyacak olan filmin kadrosunun, gelecek haftalarda netleşeceği düşünülüyor.

BU ROL İÇİN GÖNÜLLÜ OLDU

Stranger Things dizisiyle ünlenen İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, Amy Winehouse’u canlandırmak istediğini dile getirmişti.