Adam Driver'ın başrolde olduğu Ferrari'nin vizyon tarihi belli oldu

Ferrari filmi Enzo Ferrari'nin hayatını ve karısı Linda ile olan tutkulu ilişkisini konu alıyor. Filmin vizyon tarihi belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2023 - 15:57
Adam Driver'ın başrolde olduğu Ferrari'nin vizyon tarihi belli oldu
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Bu yaz izleyicilerle buluşması beklenen Ferrari, STX Stüdyosu'nun batmasıyla geleceği belirsizleşti. "Ferrari" filminin ABD'deki dağıtım haklarını Neon satın aldı. Bu durumun ardından şirket filmin vizyon tarihini duyurdu. 

FERRARİ FİLMİNİN KADROSU

"Heat", "The Last of the Mohicans", "Collateral" gibi klasiklere imza atan Michael Mann'in sekiz yıl sonra yönettiği ilk film olan "Ferrari"de, Enzo Ferrari'ye Adam Driver hayat veriyor. Enzo'nun tutkulu bir aşk yaşadığı eşi Laura Ferrari rolünde ise Penelope Cruz var. 90 milyon dolar bütçeli "Ferrari"nin oyuncu kadrosunda ayrıca Shailene Woodley, Jack O’Connell, Sarah Gadon, Patrick Dempsey ve Gabriel Leone yer alıyor.

FERRARİ FİLMİNİN KONUSU

Hikaye 1957 yazında geçiyor ve Enzo Ferrari'nin şirket iflasının, fırtınalı bir evliliğin ve oğlunun ölümünün eşiğindeki mücadelesini anlatıyor. Bu arka plana karşı, Ferrari her şeyi tek bir yarışa yatırıyor, İtalya'daki 1.000 millik Mille Miglia.

FERRARİ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yapım Şirketi filmi Noel gününde yani 25 Aralık'ta yayımlayacağını açıkladı. Filmin ülkemizdeki vizyon tarihi henüz belli değil.


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