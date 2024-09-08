Nicole Kidman, annesinin ölüm haberi üzerine Venedik Film Festivali'nden ayrıldı

Yayınlanma: 08.09.2024 - 12:44

Güncelleme: 08.09.2024 - 12:44

57 yaşındaki Avustralyalı aktris Nicole Kidman, 'Babygirl' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Ancak, annesi Janelle'in ölüm haberini almasının ardından Venedik Film Festivali'ni apar topar terk etti.

Kidman adına ödülü, filmin yönetmeni Halina Reijn aldı ve ünlü yıldızın hazırladığı açıklamayı sahnede okudu. Açıklamada, Nicole Kidman, annesinin trajik ölüm haberiyle ilgili olarak büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti. Kidman, ailesiyle birlikte olmak için hemen eve dönmek zorunda olduğunu ifade etti.

Ödül konuşmasında, Kidman ödülü annesine adadığını, sanatla hayat arasındaki çatışmanın kendisini derinden etkilediğini ve kalbinin kırıldığını söyledi. Kidman’ın 84 yaşındaki annesinin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Son yıllarda, Nicole Kidman annesinin sağlığı hakkında fazla bilgi vermemişti.

Ünlü oyuncu, 2022'de Covid'den korunmak amacıyla annesini mesai saatleri dışında bir sergiye götürdüğünden bahsetmişti. Kidman, daha önce verdiği röportajlarda, annesinin kendisini ve kardeşlerini desteklemek için kendi hayallerini ertelediğini ve oyunculuk kariyeri boyunca verdiği destek için annesine teşekkür ettiğini belirtmişti.