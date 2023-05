Venedik Mimarlık Bienali açıldı

Yayınlanma: 21.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 21.05.2023 - 02:24

Mimar, akademisyen ve yazar Lesley Lokko’nun küratörlüğünde, Geleceğin Laboratuvarı / The Laboratory of the Future başlığıyla düzenlenen bienalde Arsenale ve Giardini bölgelerinde yer alan ana sergilerin yanı sıra Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 63 ülkenin pavyon sergileri yer alıyor. Arsenale’de yer alan Türkiye Pavyonu’nda, küratörler Sevince Bayrak ve Oral Göktaş’ın Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi adlı projesi sergilenecek.

Odağına mevcut olanı anlamayı ve dönüştürmeyi alan Hayalet Hikâyeleri: Mimarlığın Çuval Teorisi, terk edilmiş binaları yıkmak ya da kaderine terk etmek yerine, onların hikâyelerini dinlemeyi ve anlamayı öneriyor.