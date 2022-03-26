Vitrindeki albümler

26 Mart 2022 Cumartesi, 02:00

FLÖRT ‘BİZE ÖZEL’ (ARPEJ YAPIM)

Pop rock camiamızın haysiyetli topluluğu Flört, erken dönemine göre daha uzun adımlar atıyor ama zemine seyrek bastığı için kemik hayranlarına kendini özletiyor. Bir önceki albümleri “Bambaşka” beş yıl önce çıkmıştı ki o da uzun aradan sonraydı. Topluluğun sekizinci albümü “Bize Özel” bir süre evvel dijital platformlarda boy göstermişti; şimdi de o yürek hoplatan formatta, 180 gram plak olarak elimizde...

Flört’ün demirbaşları basçı Ozan Kotra, klavyeci Ata Akdağ ve gitarcı Çağatay Kehribar’ın dışında bu albümdeki sürpriz isim, (ve eşlikçi değil topluluk elemanı olarak kayıtlara düşülen) dinleyicinin sayısız albümden aşina olduğu deneyimli stüdyo davulcusu Bülent Ay.

Düzenlemeler ve prodüktörlük kolektif. Üç kadim elemanın da imzalarının yer aldığı 10 özgün beste; ancak ağırlıklı olarak Kotra-Akdağ ikilisi okunuyor. Aşka, dostluğa dair hikâyeler hep mevcut; ancak Flört şarkı sözlerinin en kuvvetli tarafı, alaycı bakış açılarının altında yatan güçlü toplumsal taşlamalar. Gerek güncel gerekse kalubeladan beri sahip olduğumuz sorunlara dokunan satırlardan halk ozanları geleneğinin ruhu sızıyor.

Plak meraklılarına: “Bize Özel” albümü analog bant teknolojisiyle kaydedildi, anlayacağınız bize özel değil, size özel...

İSTANBUL BLUES KUMPANYASI ‘LİVE AT EFES PİLSEN BLUES FESTİVAL 1997’ (BONE UNİON RECORDS)

İstanbul Blues Kumpanyası, 1997 yılında 8. Efes Pilsen Blues Festivali’ne davet edildiğinde ilk albümleri “Kökler”i henüz çıkarmıştı. Ekip albümdekinden biraz farklıydı; Sarp Keskiner’in Tuzlu Nehir projesinde yer alan müzisyenler ile İBK kadrosundan seçilmiş altı kişilik bir kadro sahneye çıkmıştı. Hilton İstanbul Convention Center’da çaldıklarında masanın başında StarAs’ın İngiliz çalışanı, Sarp’ın isteği üzerine eline tutuşturulan dat’a -gündüz ve gece- iki seti de kaydetmişti. Yıllardır Sarp’ın çekmecesinde duran kayıtların şimdi bir kısmı dijital platformlarda.

23 dakika süren beş parçalık EP’deki (kısaçalar) kayıtlar, sadece mastering aşamasında minik dokunuşlarla yayımlanmış. Orijinallerine çok yakın hatta aynısı olduğundan zamanın ruhunu, atmosferini iyi yansıtıyor. Konserin ardından topluluk içinde dil ve müzikal tercihler konusunda tartışma başlamış, direksiyon farklı rotaya kırılmış, sonucunda üretken bir sürece girilmişti. Dile kolay çeyrek asır olmuş. Bu tarihi belge, yirmili yaşların keyfini süren tutkulu takıntılı müzik çetesini daha iyi anlamamıza vesile.

Not: Sarp’ın kurtarılmayı bekleyen harici harddisc’inde daha çok İBK kaydı var. Derli toplu bir mecrada, düzen içinde yayımlanması dileğiyle...



