Vitrindeki albümler

02 Nisan 2022 Cumartesi, 02:00

CENGİZ ÖZKAN ‘ÖZEL SEÇKİ 1998 - 2015’ (KALAN MÜZİK)

Vakitsiz kaybettiğimiz Kalan Müzik’in sahibi Hasan Saltık’ın onayını verdiği son projelerden biriydi bu plak. Repertuvarını ses sanatçısı Çimen Yalçın’ın asistanlığında sanatçının kendisi yapmış; sıralama konusunda son hali verilirken de Saltık’ın tavsiyeleri göz önüne alınmıştı.

“Özel Seçki 1998 - 2015” adını taşıyan bu özel plak Cengiz Özkan’ın (adından da anlaşılacağı üzere) 18 yıllık zaman zarfında çıkardığı albümlerden sadece dört tanesinden seçilen eserlerden oluşturulmuş: 10 parçadan oluşan plakta en fazla şarkı alınan albüm dört parçayla 1998 tarihli ilk çalışma “Kırmızı Buğday” olmuş. “Ah İstanbul”dan iki, “Gelin”den bir, “Hayalmest” albümünden de üç parça dahil edilmiş. Parçalar, kriter açısından hem makamsal hem de tempo açısından birbirlerinin peşi sıra geldiğinde uyumluluğu gözetilerek sıralanmış.

Dikkati çeken bir başka özellik, yer verilen eserlerin en sevilen ve dinlenen şeyler olması, Anadolu’nun çeşitli bölgelerine uzanması konusunun ihmal edilmemiş oluşu.

Şaşaadan uzak görüntüsü, sakin tavırlarıyla Cengiz Özkan’a gelecek olursak, fazla anlatmaya hacet yok. Türkülerin özünü bozmayan, ruhuyla bütünleşen duru bir ses, nadir bir yorumcu, mahir bir çalgıcı. Bu onun ilk plağı, açılır kapak, 180 gram...

JASMOR ‘DELİ DEREDEN SAYKODELİK TÜRKÜLER’ (VİYA MUSİC)



Önce Katran Kabir, ardından Sis; birer albüm yapmış Tekirdağlı doom metal, black metal topluluklarının solistiydi Gökhan Toker (namı diğer Jasmor). Erken dönem Sabbath’vari pozlarıyla bir müzik mücahidi olarak tanıdığımız Jasmor’un, bir solist olmasına rağmen ilk kısaçaları (EP) birbiriyle bağlantılı sözsüz üç parçadan oluşuyor.

Jasmor’un adını çocukluğundan sevdiği bir Neşe Karaböcek şarkısından esinlenerek koyduğu “Deli Dereden Saykodelik Türküler”i, yaşadığımız çağın korkutucu yüzüne karşı atılmış kişisel bir çığlık. Parçaların içeriği protest bir ruhla işlenmiş. “Soluk” Beyoğlu’nda soğuktan donarak yaşamını yitirmiş bir sokak insanına, “Sayko Beat Halayı” çocuk gelinlerin dramına, “Longing For Water” Kerbela’ya adanmış.

Müzikal yönden ise eski topluluklarından çok daha farklı bir yüzünü sergilemiş Jasmor. 90’lı yıllarda büyüyen kuşağın mensubu olarak çektiği acıları, zorlukları ve verdiği direnç dolu mücadeleyi seslere dönüştürmüş. Kendini etkileyen ustalara dönmüş yüzünü; tek başına çaldığı org, gitar, bas ve saz ile saykodelik çizgili bir Anadolu pop çalışması ortaya koymuş.

Gerçek bir müzik emekçisinin sadece dijitalde yayımlanan bu ilk çalışması, en azından 45’lik plak olarak basılmayı hak ediyor.