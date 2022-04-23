Vitrindeki albümler

23 Nisan 2022 Cumartesi, 02:00

FETHİ TANER ‘HALK DÜŞMANI’ (PEOPLE MAKE MUSİC)

1993 yılında Toplama Adamlar projesi altında “İş Dönüşü İstanbul Kentinde” adında çıkardığı (sadece kaset formatında yayımlanan) albümünden sonra, piyasanın çılgın kalabalığından elini eteğini çekerek kendi halinde bir ada yaşantısına dönen Fethi Taner, ufukta göründü. Yılın başında çıkardığı “Su ve Kum” şarkısıyla müjdelediği yeni albümü “Halk Düşmanı”nı yayımladı.

Aslında aradan geçen 30 yıla yakın zaman zarfında yakın çevresindeki bir avuç müzisyenle görüşüyor ve piyasa koşullarının uzağında bir şeyler üretiyordu Fethi. Hatta onun ne türden besteler biriktirdiğinin sinyallerini Garaj topluluğunun “Tepeden Tırnağa” adlı ilk ve tek albümünde yapımcılık yaparken almıştık.

Kayıtlar salgın başlamadan önce altı ay zarfında (albümde basları çalan) Burak Güngörmüş’ün Büyükada’daki stüdyosunda yapılmış. Davulu kayıtlardan sonra Yeni Zelanda’ya göçen Yunan arkadaşları Dimitri çalmış, bir parçada basıyla Burak Güven eşlik etmiş. Gitar, keyboard ve vokaller Fethi’ye ait.

Fantastik ve karanlık bir atmosfer yaratan saykodelik şarkılardaki karakteristik özellik, perküsyon gibi kullanılmış doğaçlama vokallerin yarattığı özgürlük alanı. Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Gulyabani”sinin müzikal izdüşümü “Halk Düşmanı”.

MURAT UNCUOĞLU ‘BETWEEN WORLDS’ (ISOLATE)

Elektronik müzik dünyamızın sıra dışı figürü, prodüktör ve DJ’i; ülkemizde underground müzik kültürünün yerleşmesine katkı koyan, ta başından beri zirvedeki yerini koruyan, camiasının en itibarlı ve istikrarlı isimlerinden biri Murat Uncuoğlu...

Yanı sıra da yetenekli, çalışkan ve üretken de bir figür Murat. Sadece burada değil, dünya arenasında da önemli kulüplerde çalan, birbirinden büyük isimlere remiksler yapan Murat, müzikteki diğer üretim alanlarını da aksatmıyor. Örneğin bu yıl çıkardığı beş parçadan oluşan EP’sini (kısaçalar) kendi kurduğu şirketin, Isolate’in şemsiyesi altında yayımladı.

Progresif house ile başlayan, trance, deep house ve tech house ile uzayıp giden müzikal yolculuğunda her kulvarın hakkını veren Murat’ın yakın tarihli dönemeçlerde direksiyonu farklı rotalara kırdığına tanıklık ediyoruz.

“Between Worlds” Murat’ın güçlü bir yanını daha sergiliyor bize; armonik ve melodik yanını... Burada sağlam kulüp ritimleriyle örülmüş beş güçlü parça, Murat’ın geçmişten gelen caz müziği sevgisini, caz teorisi bilgisini açığa çıkardığı ve elektronik müziğe tahvil edildiği örnekleri oluşturuyor.

Yakında plak olarak da görmeyi arzuladığımız “Between Worlds” şimdilik sadece dijital platformlarda yayımlandı.