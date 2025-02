Vitrindeki Albümler (2 Şubat 2025)

Yayınlanma: 02.02.2025 - 14:36

Güncelleme: 02.02.2025 - 14:36

The Leavers 'We Are The Leavers' (Hammer Müzik)

“We Are The Leavers” adını verdikleri ilk albümünü şanlı şerefli bir çıkışla, ikili bir plak formatında bizlere takdim eden The Leavers, memlekette nadir görülen bir türün cesur örneklerinden birini veriyor. Bu tür deneysel post-rock-metal ile prog-rock arasında bir yere denk geliyor ve üstüne üstlük de enstrümantal... Yani siz bu durumu ticarilikten ve piyasacılıktan bin ışık yılı uzak olarak okuyabilirsiniz.

Topluluğu oluşturan üç cesaret sahibi müzisyeni daha önce başka projelerden iyi tanıyoruz. Biri davuldaki Mert Alkaya, (Mister No, Yaya, Nemrud), diğeri gitardaki Faruk Kavi (Suitcase, Objektif, Alem, Karakutu, Gözyaşı Çetesi, Ponza, Melis Danişmend, Ogün Sanlısoy), üçüncüsü ise bastaki Volkan Konuk (Found Deep)...

Beş bölümden oluşan ve 63 dakika süren bu fantastik ses yolculuğunu The Leavers iki yıllık provalarla şekillendirmiş ama bu tecrübenin arkasında yaklaşık bir 30 yıl yatıyor. Bu plaktaki yüksek enerjili performanslar kelimenin tam manasıyla usta işi...

Ağırlıklı olarak doğaçlama ve uzun atmosferik pasajlardan oluşturulmuş ses manzaralarına dayalı müzikler, pikabın başına geçip defalarca dinlemeyi hakkediyor. Yerli ve milli; türünün ülkemizden çok az sayıdaki yüz akı örneklerinden biri.

Zeki Müren 'Yaralı Gönül' (OIA Müzik)

Yetmişli yılların başlarında Zeki Müren tarafından okunan “Yaralı Gönül” şarkısı ilk çıktığında bile bu kadar ses getirmemişti. Şimdi çok enteresan ve bir o kadar da güzel bir remiks tarafından yeniden keşfediliyor, gündeme geliyor. Paşamızın doğum gününde, 45’lik plak formatında yayımlanan bizlere sunulan bu koleksiyon parçasının müsebbibi tutkulu müzik insanı Abdullah Ulunay Türkkan.

Koleksiyoner, menajer, organizatör ve derleyici olan Ulunay, sözleri Suat Sayın’a ait olan şarkıyı Pulp Fiction filminden aşina olduğumuz “Misilou” parçası ile eşlemiş, daha önce bir video klip olarak yayımlamış; senkronize kurgusu ile “netin en zekice kurgulanmış klibi” türünden birçok övgü almıştı. Düzenlemesi Mehmet Andiçen tarafından yapılan eser, Aykut Sütoğlu’nun trompeti ve Burak Saltan’ın gitarları eşliğinde yeniden çalınmış üzerine sözleri ustaca bindirilmiş olarak servis edilen parçanın gördüğü ilgi üzerine şimdi de numaralandırılmış halde 2500 adet 45’lik formatında basıldı. B yüzünde ise “Prelude” isimli parça yer alıyor.

“Memleketimden Müzikli Masallar” serisi adı altında yayımlanan “Yaralı Gönül”, gerek kapağı, açılır kapaklı 3D (pop-up) tasarımı, gerekse de müzikal içeriği ile tam bir koleksiyon parçası. Fantastik bir plak...