Vitrindeki albümler

Yayınlanma: 19.05.2024 - 12:23

Güncelleme: 19.05.2024 - 12:27

Feyzullah Çınar Eserleri 1 (Kalan Müzik)

Vefasız ülkenin kıymeti bilinmemiş sayısız değerinden biri; gür sesli, dik duruşlu, net sözlü Alevi dedesi; ulu çınar, Feyzullah Çınar... Neyse ki, 1983 yılında bir temizlik işçisi olarak çalıştığı dönemde, Ankara’da Kurtuluş Parkı’nda henüz 46 yaşındayken kalp krizine yenik düşerek aramızdan ayrılışının 41. yılında, ona saygı duruşunda bulunan birilerinin varlığı yüreklerimize bir nebze olsun su serpiyor. Kalan Müzik’in yürütücüsü Nilüfer Saltık’ın prodüktörlüğünde vücuda gelen özel bir projede, 13 isim Sivaslı usta halk ozanının ezgilerini yeni kuşaklarla buluşturuyor.

“Feyzullah Çınar Eserleri 1” adını taşıyan proje, Erdal Erzincan ve Cengiz Özkan’ın danışmanlığında iki yıla yakın bir sürede hazırlandı. İki bölümden oluşan çalışmanın ilkinde Erdal Erzincan, Nidâ Ateş, Dertli Divani, Cengiz Özkan, Ahmet Aslan, Muharrem Temiz, Ali Rıza & Hüseyin Albayrak, Mercan Erzincan, Ender Balkır, Mazlum Çimen, Grup Abdal, Zeynep Bakşi Karataş ve Erdem Altınses yer alıyor.

Birbirinden farklı soundların ve anlayışların yer aldığı çalışma icra bakımından da çeşitlilik gösteriyor. “Feyzullah Çınar Eserleri 1”, ozanlık geleneğinin köşe taşlarından olan değerli ustaya yapılan ilk saygı albümü olma özelliği taşıyor.



Yeşim Pekiner “Reflections on a Jade” (Ada Müzik)

Yeşim Pekiner’i ilk kez Bahçeşehir Üniversitesi’nin Caz Okulu’nda yönetici ve eğitmen olarak tanıdım. Sonradan farkına vardım, kişiliği gibi zarif bir sesi olduğunun, caz şarkılarını kendine has bir naiflik içinde yorumladığının. Yıllarca şehrin nezih sahnelerinde içtenlikle şarkı söyledi Yeşim, herhangi bir kariyer hırsı içinde bulunmadan; sadece sevdiği şarkıları söyledi, sevdiği müzisyen dostları eşliğinde söyledi. Aradan yıllar geçti ve nihayet ilk albümünü çıkardı.

“Reflections on a Jade”, ballad ve bossalardan, hayata duru bakan, aşka dair ve pozitif duyguları dile getiren sekiz parçadan oluşuyor. Bob Dorough, Cy Coleman ve Monk gibi büyük üstadların balladlarının yanı sıra, Baden Powell, Nelson Cavaquinho gibi Brezilyalı bestecilerin melodik bossaları var burada. Ayrıca lirizm ve romantizmin yürek yakan örneklerinden Henry Mancini, Henry Salvadore ve Bruno Martini...

Müzisyen listesi de eşit derecede övgüye değer. Tamamı Yeşim’in ta başından beri yanında olan isimler: piyanoda Baki Duyarlar (aynı zamanda sanat danışmanı), trompette Şenova Ülker, kontrbasta Erdal Akyol ve davulda Cem Aksel...

İyi repertuar, sıcak ve samimi yorumlar; işte Yeşim Pekiner, işte “Reflections on a Jade”...