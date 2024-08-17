Vitrindeki Albümler

Yayınlanma: 17.08.2024 - 11:08

Güncelleme: 17.08.2024 - 11:08

Şakir Öner Günhan “Anatolian Groove Series / Selected Turkish Psych Gems” (Mega Plak)

Türk Halk Müziğinin en özgün seslerinden biri olan Şakir Öner Günhan’ı bizim kuşak önce radyodan ve plaklardan sonra da siyah-beyaz televizyondan tanımış ve çok sevmiştik. TRT’nin devlet memuru şarkıcılarının bin ışık yılı uzağında, sempatik olduğu kadar taklit edilmesi olanaksız tarzıyla başlı başına bir ekoldü.

1965 yılında radyoya girmiş, başta “Yörelerimiz Türkülerimiz” olmak üzere pek çok güzel programa imzasını atmıştı. 2007 yılında da emekli olmuş, Bodrum’a yerleşmişti. 13 Nisan 2024 tarihinde Bodrum’da bir hastanede 82 yaşında hayata veda etti. Pozitif enerjisiyle birkaç kuşağın hayatına dokunmuş, onların çocukluklarının kasvetli ortamına ekranlardan bir nebze olsun neşe getirmiş, güler yüzlülüğün timsali bir ses sanatçısıydı.

1974 ile 1976 yılları arasında Şakir Öner Günhan’ın erken döneminin en güzel 45’liklerini içeren “Anatolian Groove Series – Selected Turkish Psych Gems” adlı derleme plak, ilk kez 1977 yılında “Kara Kaşlı Yar” adıyla ve Güven Plak etiketiyle yayınlanmıştı. Bu albümü kıymetli kılan şeylerden biri de Zafer Dilek ile Arif Sağ ustaların katkılarıydı. Döneminin en iyi albümlerinden biri olan plak şimdi Mega Plak’ın titiz tasarımı ve temizlenmiş kayıtlarıyla yeniden huzurlarınızda, turuncu renkli...

Acil Servis “Bebek / Yusuf Yusuf” (Rainbow 45 Records / Acil Servis)

Doksanlı yılların başından bu yana devam eden, halen ayakta ve sahnede olan nadir klasik rock topluluklarımızdan biri Acil Servis. Ardında bıraktığı uzun yıllara rağmen sadece iki albüm çıkaran, buna karşın sayısız eleman değişikliği yaşayan topluluk, her zaman inandığı klasik rock müziğine sadık kalmış, türünün ülkemizdeki en iyi temsilcilerinden biri olmuştu.

Biz onları sahne dışında hep kaset ve CD’den dinlemiştik. Şimdi Acil Servis ilk kez plak formatında.

Elimizdeki açılır kapaklı magenta renkli 45’lik plaktaki iki beste var: “Bebek” ile “Yusuf Yusuf”. Bunlar topluluğun 1996 yılında piyasaya çıkan ilk albümleri “Küçük Adam”da yer alıyordu. Ancak topluluk onları yeniden basmak yerine, yenilenmiş tecrübeli kadrosu ve konuklarıyla plak için yeniden kaydetmeyi tercih etti. Vokalde Sami Ertan Kızıltan, gitarlarda Arif Deniz Toker ile Orhan Yolsal, basta Çetin Güney, davulda Soner Doğanca’dan oluşan Acil Servis, en iyi bilinen ve imza şarkıları olan 30 yıl sonra yeniden yorumladı. Kayıtlara ayrıca (stüdyosunu açan) Serdar Öztop tuşlu çalgısı, Burak Ocakçı ağız mızıkası ve İpek Kızıltan vokaliyle eşlik etti. Rainbow 45 Records ve Acil Servis ortaklığında 1000 adet basılan 45’lik, yarının nadir plaklarından biri olmaya aday.

Murat Beşer ([email protected])