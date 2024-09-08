Vitrindeki Albümler

Yayınlanma: 08.09.2024 - 12:01

Güncelleme: 08.09.2024 - 12:01

PARALEL “YANSIMALAR” (RAINBOW45 RECORDS / PARALEL)

Adana’nın nesi meşhur dendiğinde sayılacak şeyler hepimizin malumu. Ancak müsaade buyurursanız bir roker olarak listeye Paralel topluluğunu eklemek istiyorum. Size ilk hamlede yabancı gelebilir ama köklerinden bahsedersek, şayet bir rokerseniz aşina olduğunuzu anlarsınız. Zira yüzde yüz yerli ve milli misali, yüzde yüz Adanalı; katkısız halis muhlis organik bir topluluk Paralel.

Paralel yeni bir topluluk değil. 1990 yılında (Asia Minor üyesi) flütçü Eril Tekeli ile (iki albümlü Sıfırbir’in kurucu üyesi) gitarcı Sina Somay tarafından Adana’da kurulmuş. O günden bu yana da varlığını o müzik moda, bu eğilim güncel demeden inandığı müziğin peşinde senfonik-progresif-caz-rock aşkıyla sürdürmüş. 2008 yılında eleman değişiklikler yaşanmış; basa Koray Diker, tuşlu çalgılara Cihan Solak, davula Kenan Evren’in duhulüyle son halini almış.

İlk albüm “Yansımalar” dokuz özgün besteden oluşuyor. Şarkıların söz ve müzikleri genellikle Sina ve Eril’e, açılıştaki “Fırtına”nın sözleri şair Fikret Kuşçuoğlu’na ait. 31 Ağustos 2024 tarihinde Rainbow45 Records tarafından plak formatında sadece 1000 adet basıldı. Kafa kâğıdı Adana, ruhu Camel; Uzun çalgısal pasajlarda kısa melodiler, damıtılmış sözlerinde buruk bir kalp sızısı...

BEKLEN BAND “KIRMIZI” (ALOPEX MUSIC)

Beklen Band, aslında bir aile; beste yapıp şarkı söyleyen Tuğba Yağmur ile beste yapıp gitar çalan Çağrı Beklen çiftinden oluşuyor. Ancak “aile arasında” müzik yapmıyorlar. Zira çıkardıkları ilk albüm zengin bir müzisyen kadrosunu ağırlıyor. Basta Uygar Çağlı, davulda Marco Marcella, saksofonda Edith Lettner, tuşlu çalgılarda Tzu-Min Lee’den oluşan bir house band’a bağlamada Tuncay Gören, vurmalılarda Cengiz Ercümer, Fernando Paiva, Soner Tezcan, Hammond’da Devrim Sarıca, geri vokallerde Gökhan Cellat, Bilge Kaan Kuş eşlik ediyor.

Farklı çalgı ve formasyonlar ile sahne alan Beklen Band, 2017 yılında ikili tarafından yaşadıkları yer olan Viyana’da kurulmuş. Kendi bestelerini yapan topluluğun repertuarında hem hareketli ve eğlenceli dans etmeye müsait parçalar, hem de ağır eserler de var. Ayrıca bestelerinin yanı sıra klasik müzik ve halk müziği melodilerini de düzenliyor ve yorumluyorlar. İlk albümde yer alan 9 şarkı, kesinlikle tertemiz, güzel Türkçe ile okunmuş olmakla birlikte, kaliteli sololar ve çalgısal pasajlar da içeriyor. Memleketinden uzaklarda yaşayan, bulundukları yerde caza müziği çalan bu müzisyenlerin, “Kırmızı” albümünü memleket hasretiyle yaptıkları her notasından, her satırından anlaşılıyor. İçten bir albüm...

Murat Beşer ([email protected])