Viyana'ya gitmiş kadar olduk!

01 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

Biten yılın son konseri CRR’de Viyana Oda Orkestrası idi. Pandemi tehlikesi filan dinlememiş, hasta ve temaslılar dışında müziksever herkes koşa koşa gelmişti! Salon doluydu, her zamanki gibi yine protokol sıralarında birkaç boş koltuk.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞEF

Oysa gelen orkestra şefinin kıymetini bilenler için kaçırılmayacak bir konserdi: 75 yıllık Viyana Oda Orkestrası 2004 yılından beri birlikte olduğu dünya çapında ünlü Japon asıllı baş konuk şefiyle çok tanınıyor: Joji Hattori. Japonya’da doğmuş ve fakat müzik eğitimini biçimlendiren tüm yaşamını Viyana’da geçirmiş. Keman çalmaya 5 yaşında başlayan Joji Hattori, Viyana Müzik Akademisi’nde aldığı müzik eğitiminden sonra Yehudi Menuhin ve Vladimir Spivakov’dan ders almış. 1989’da Uluslararası Yehudi Menuhin keman yarışmasını kazanmış. Hattori, sadece keman virtüözü olarak değil, aynı zamanda orkestra şefi olarak da kazandığı şeflik yarışmalarıyla isim yaparak dünyanın her yerinde sayısız konser yönetiyor. En güzeli ise konser yönetirken orkestraya arkasını dönüp çalmaya da başlıyor ve iki işi birden yaparken kendisini izlemek ayrı bir keyif oluyor. Zaten orkestrayı bütün vücuduyla yönetiyor ve kemanını da bütün ruhuyla çalıyor.

Londra Filarmoni Orkestrası’nın da konuk şefi olan Joji Hattori, Viyana Senfoni, Slovak Filarmoni, Düsseldorf Senfoni Orkestrası ve Japonya’nın birçok orkestrasını da yönetiyor. Sadece müzikle değil, sosyal bilimlerle de ilgilenen Hattori, Oxford Üniversitesi’nde sosyal antropoloji okumuş ve ulusal kimlikler alanında araştırmalarına devam ediyor! Bu çok yönlü sanatçının Viyana’da çok ünlü bir de Japon lokantası var ama reklamını yapmamak için ismini yazmıyorum!

MÜZİSYENLER DE ORKESTRAYLA YAŞIT!

İşte bu dünyaca ünlü şef ve tarihi orkestrayı CRR’de yılbaşı konserinde izlemek başlı başına bir keyifken bir gece önce izlediğim Gedik orkestrasını ve bizim genç müzisyenleri de düşünmekten geri duramadım: Viyana Oda Orkestrası’nın 75 yıllık olduğunu düşünürken çellocuların üçü de en az 50 yıllıktı ve bembeyaz saçları ve ciddi kıyafetleriyle daha çok kütüphane memuruna benziyorlardı!

İşte Evin İlyasoğlu’nu kızdıracak bir izlenim daha! Ama bizim çellocu müzisyenlerimiz ve genç kadınlarımız sahnede o kadar özenli ki, sonuç olarak bu stüdyoda bir kayıt değil, izleyici önünde canlı konser ise müzisyenden de göze hitap eden bir beklentimiz oluyor...

PROGRAM

Hattori, programda Mozart, Brahms ve Strauss çaldırdı. Seyahat treni özellikle seyirci için çok ilginçti, hele trenin düdük sesi! Bis için de Hattori yine Viyana kokan bir parça seçmişti, Mavi Tuna! Dekor da gece mavisiydi ve gerek orkestra, gerek çaldıkları Viyanalı bestecilerin parçaları ile yılbaşı öncesi Viyana’ya gittik geldik.

Teşekkürler CRR. Umarız yeni yılda ve yeni yönetmenimizle de böyle değerli orkestralar dinleme şansı buluruz!

Hepinize müzik dolu bir yeni yıl diliyorum.