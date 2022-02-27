Vizyona giren filmler arasında dikkat çekti: Zekâ, cesaret, aşk
Bu hafta vizyona giren filmler arasında ‘Bir Tutam Açlık’ ve ‘Cyrano de Bergerac’ dikkat çekici
Bir filmden çok daha fazlası, dantel gibi işlenerek verilmiş iki saati aşan Cyrano de Bergerac. Müzikal olmasının vermiş olduğu doyuruculuk yanında mesajları, sanatsal perspektif ile insan yanımızı okşuyor ve sıkmıyor.
Dünyada varoluşumuzu gerçek kılan en güzel tat aşk ama ya ifade edemiyorsak? Aşk ve Gurur, Anna Karenina, Kefaret gibi filmlerinden tanıdığımız yönetmen Joe Wright, 1640 ile 1712 arasındaki hayali dönemi sunuyor.
İtalya’nın güneyinde, Sicilya adasındaki Noto kasabasının romantizm kokan anlarından; Christian, Roxanne, Cyrano’a denkleminden sonuç ne çıkacaktır? Hangi aşkın mantığı doğru olan mutlak gerçekliktir? Aşkta mantık olmadığına göre aşkı yürekte büyütürken yürek içinde de nasıl çoğaldığını en iyi şekilde vurguluyor. Lirik, esir alan bir anlatım, romantizm, filmin başında çırılçıplak sunulan sınıfsal ve ötekileştiren maskeli dünyanın diğer yüzü. Saflık ve sevgi. Bir hizmetkârın dediği gibi midir aşk? “Aşk, çocuklar içindir. Büyüklere para lazım.”
KELİME OYUNLARI
Cyrano de Bergerac (Peter Dinklage), hem sözlü dövüş savaşında acımasız kelime oyunlarıyla hem de düelloda mükemmel kılıç oyunlarıyla büyülüyor. Ancak görünüşü yüzünden kendisini, sadık bir arkadaş olan ve ışıldayan Roxanne’nin (Haley Bennett) sevgisine layık görmediğinden emin olan Cyrano, ona karşı duygularını henüz açıklamamıştır ve Roxanne, ilk görüşte Christian’a âşık olmuştur. (Kelvin Harrison, Jr.)
Platoları, tarihe damga vurmuş eserleri; Palzzao Castelluccio, 300 yaşındaki San Francesco Katedrali, 10. yüzyıldan beri yerini koruyan Manicia Kalesi’nin eşsiz taş örnekleri büyüleyici estetik sunumu ile kaçırmayın...
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