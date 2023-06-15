Wednesday'in yıldızı ikinci sezon hakında konuştu

Yayınlanma: 15.06.2023 - 15:20

Güncelleme: 15.06.2023 - 15:20

İlk sezonu 2022 yılında yayımlanan Netflix dizisi Wednesday, platformda yayımlanmasının üçüncü haftasında 1 milyar izlenme saatini aşmış ve en popüler dizilerden biri haline gelmişti. Yönetmenleri arasında Tim Burton’ın da bulunduğu dizi ocak ayında ikinci sezon onayını almıştı.

The Addams Family film serisinin spin-off’u olarak tasarlanan dizinin yeni sezonunda başrol Jenna Ortega da yapımcı koltuğuna geçti. Ortega’nın yapım tarafına yükselmesi, genç aktrisin yaratıcı süreç üzerinde de daha fazla söz sahibi olabileceğini gösterdi.

YÜKSEK KORKU DOZU

Elle Fanning’in konuğu olan Jenna Ortega 2. sezon hakkında konuştu. Genç oyuncu şunları aktardı:

“Dizinin korku yönüne biraz daha eğilmek istediğimize karar verdik. Çok neşeli vampir, kurtadam ve süper güçlülerin olduğu dünyada kendinizi fazla ciddiye almak istemezsiniz.”

Bir aşk üçgeninin olduğu 1. Sezon hikâyesine atıfta bulunan oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

“Wednesday için romantik aşk çizgisinden vazgeçiyoruz ki bu gerçekten harika.”

İlk kez bir TV yapımcısı rolü üstlenmesine rağmen Ortega, bu tercihin 1. sezondaki çalışma ortamından çıkan “doğal bir ilerleme” olduğunu söylüyor.

“Zaten ortaya çok fazla fikir atıyorduk ve ben elini taşın altına çokça koyan biriyim. Neler olup bittiğini bilmek istiyorum. Wednesday gibi çok sevilen ve bir efsane olan bir karakteri canlandırırken onu gerçekten yanlış anlamak istemedim. Bu yüzden mümkün olduğunca çok konuşmaya çalışıyorum. Sette, yazarlar ve Tim [Burton] ile bir araya gelip, ‘Tamam, hangisi işe yarıyor, hangisi yaramıyor?’ diye soruyoruz."

“Bu yüzden 2. sezona hazırlanırken, akışın önüne geçmek ve konuşmalara daha erken başlayabildiğimizden emin olmak istedik. Ben sadece çok meraklıyım. Kıyafetleri, dahil olacak yeni karakterleri, senaryoları görmek istiyorum. Onlar da yapımcı rolünü üstlenmeme izin verecek kadar nazikler.”

TARİH BELİRLENMEDİ

Yaklaşık 5 ay önce Netflix, Youtube üzerinden 2. sezon duyurusunu kısa bir video ile yapmıştı. Fakat hala yeni sezonun ne zaman geleceği ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.