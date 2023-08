Wim Wenders ve yükselen yetenekler: Almanya'nın 2024 Oscarları için kısa listesi

Yayınlanma: 14.08.2023 - 16:39

Güncelleme: 14.08.2023 - 16:39

Almanya, Akademi Ödülleri'nde en iyi uluslararası film kategorisinde yarışacak olan filmi seçmek için 10 uzun metrajlı film ve iki belgeselden oluşan bir kısa liste açıkladı.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre, Almanya'nın ulusal tanıtım kuruluşu German Films tarafından Pazartesi günü duyurulan liste, Berlin Film Festivali'nde de ilgi çeken birçok filmin yer aldığını gösteriyor. Christian Petzold'un romantik filmi "Afire", Berlinale'de Gümüş Ayı Jüri Büyük Ödülü'nü kazandı. Ayrıca, İlker Çatak'ın "The Teachers' Lounge" adlı filmi Almanya'nın ulusal film ödüllerinde altı ödül kazandı. Milena Aboyan'ın "Elaha" filmi Berlin Film Festivali'nde ödül kazandı ve Fraunke Finsterwalder'in "Sisi & I" filmi feminist bir bakış açısıyla dikkat çekti.

Ünlü yönetmen Wim Wenders'in Japonya'da geçen filmi "Perfect Days", Cannes Film Festivali'nde de ilgi toplamış ve başrol oyuncusu Kôji Yakusho'ya en iyi erkek oyuncu ödülünü getirmişti. Ayrıca Wenders'in belgeseli "Anselm", Alman ressam ve heykeltıraş Anselm Kiefer'e odaklanıyor.

Almanya'nın resmi Oscar adayını belirlemek üzere bağımsız bir jüri, 22-23 Ağustos tarihlerinde toplanacak. Tüm ulusal adayların 2 Ekim'e kadar Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne teslim edilmesi gerekiyor. 2024 Oscar kısa listesi 21 Aralık'ta açıklanacak ve en iyi uluslararası film adayları 23 Ocak'ta duyurulacak. 96. Oscar Ödülleri töreni ise 10 Mart 2024 tarihinde Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşecek.