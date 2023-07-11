Woody Harrelson ve Owen Wilson'ın başrollerde yer aldığı yeni bir gerilim filmi geliyor

Yayınlanma: 11.07.2023 - 15:35

Güncelleme: 11.07.2023 - 15:35

Los Angeles'ta 1984 Olimpiyat Oyunları sırasında geçen olaylara dayanan hikaye Batı Los Angeles'ın punk ve kaykay dünyalarının zemininde geçiyor. Hayatın farklı kesimlerinden iki genç kızın arkadaşlığını konu alan hikayede kızlardan birinin kaybolmasıyla iki eski dedektifin davaya bakması işleniyor. Bu iki dedektifi canlandıracak isimler: Harrelson ve Wilson oldu. Oyuncu kadrosundaki diğer isimlerle ilgili bir bilgi henüz yok.

Filmin yönetmenliğini Grammy ödüllü Brantley Guiterrez üstlenecek senaryoyu ise Anthony Tambakis yazıyor. Filmin müziklerini Will Butler üstleniyor. Başrol Woody Harrelson aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstleniyor.

Owen Wilson, daha önce Woody Harrelson'ın "Lost in London" filminde ona eşlik etmiş ve "Kahraman İkili" (Free Birds) adlı animasyon filminde ana karakterleri seslendirmişlerdi.