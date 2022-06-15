15 Haziran 2022 Çarşamba, 00:03

YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Büyük Rus yazar Maksim Gorki (28 Mart 1868-18 Haziran 1936) kapağımızda. Yirminci yüzyılın başında uzunca bir süre Maksim Gorki demek bütün Rus edebiyatı demekti: Puşkin’in, Tolstoy’un, Dostoyevski’nin yerine geçti, devrimden kaçan ve kaçamayan yazarların yerine geçti, modern Rus edebiyatını yarattı. Son çalışması 1934’teki Sovyet Yazarlar Kongresi’ydi. “Sosyalizmin büyük edebiyatını kuralım” şiarıyla açılan, Yakup Kadri’nin de katıldığı kongrede birçok aydını Gorki yeni bir halk edebiyatı hayaliyle bir araya getirmişti. Yirminci yüzyılın büyük kısmında, dünyanın birçok yerinde, halkın şarkı ve öykülerine dayanan edebiyatlar Gorki’nin bu inançla kurduğu edebiyatın etkisiyle gelişti ve Gorki’den ne okursak okuyalım, o etki kalacak. Sabri Gürses’in yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Erhan Altan’ın Ben Koşarım Aşağlara Koşarım-Tomris Uyar’la Turgut Uyar Üzerine Söyleşi (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) adlı kitabını incelediği yazısıyla Gültekin Emre yer alıyor.

- Ferda Fidan, usta şair Özdemir İnce’nin kısa süre önce Fransızcada yayımlanan kitabı Opera Kahkahası ve Gençler için Elli Turfanda Miir’i inceliyor.

- Gamze Akdemir, Haluk Hepkon ile iki yüzyıllık tarihini ana hatlarıyla aktardığı İncelemesi Komplo Teorileri Tarihi’ni (Kırmızı Kedi Yayınevi) konuşuyor.

- Erdal Atabek, Erhan Karaesmen’den Seçmeler (TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Çankaya Şubesi) kitabını merceğe alıyor.

- Yıldırımay Bayrakçı, Semih Öztürk’ün sekiz öyküden oluşan Telaş Bandosu’nu (İletişim Yayınları) inceliyor.

- Sadi Ünlü, Merve Fidan ile İngiliz, Fransız ve Amerikan Devrimlerinde Demokrasi Mücadelesi Veren Kadınlar (Tilki Kitap) adlı incelemesini konuşuyor.

- Emek Yurdakul, Toprak Işık’ın Uzayda Bir Mahalle (Tudem Yayınları); Y. Bekir Yurdakul, Melek Özlem Sezer’in Ormanda Tek Başına (Can Çocuk) adlı kitaplarını merceğe alıyorlar.

- Tolga Üyken, Lucas Harari’nin ikinci çizgi romanı Yazın Son Gülü’nü (Destek Yayınları) değerlendiriyor.

- Vitrindekiler, Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor.

İyi okumalar

Gamze Akdemir

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