YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 00:04

- Kara mizah, ironi, toplumsallık, siyasallıkla donanmış dil ustalığıyla; yergisiyle, alayıyla, argosuyla, küfrüyle süslediği dünya ve yaşam kültürüyle; yaşamı aklın süzgecinden geçirdiği, insanın ezilmesine karşı olan ideolojisini ve bilincini de ustalıkla kattığı şiirleriyle Aydınlanmanın ta kendisi olmayı başarmış bir şair, Cumhuriyetimizin Don Kişot’u Can Yücel kapağımızda. Öner Yağcı’nın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Selim İleri’nin C.S. (Everest Yayınları), Selahattin Enis’in Zaniyeler (Can Yayınları) ve Fang Fang’ın Wuhan Günlüğü’nü (Çeviren: Sezen Kiraz, Bilgi Yayınevi) merceğe aldığı “Savaş; salgın, horlayış…” başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Feridun Andaç, “Okurken karşıma çıkanlar…” başlıklı yazısında Klaus Mann’ın Çağının Çocuğu (SALTOKUR Yayınları), José Eduardo Agualusa’nın Yaşayanlar ve Diğerleri (Çeviren: Bengi De Sa Matos Paixao / Timaş Yayınları), Semiramis Yağcıoğlu’nun Roman Kahramanı ve Öznellik (Öteki Yayınları) ve Luis Buñuel’in Son Nefesim (Çeviren: İlkay Kurdak / İmge Kitabevi) adlı yapıtlarını inceliyor.

- Işık Kansu, Serdar Şahinkaya ile Türkiye’nin tam bağımsızlığa ve Cumhuriyet’e doğru yol alırken en önemli sınır taşlarından biri olan 13 Eylül 1920 tarihli “Halkçılık Programı”nın tam ve eksiksiz halini gün ışığına çıkararak okuyucularla buluşturduğu Devrime Doğru İlk Adım: Mustafa Kemal Paşa’nın Halkçılık Programı-13 Eylül 1920 (Telgrafhane Yayınları) adlı incelemesini konuşuyor.

- Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan, Hikmet Temel Akarsu’nun mekânsal estetik arayışını yaşamın odak noktasına koymayı, iyi ve güzel mimariye aşkla bağlanmayı, yaratıcı tasarılar içinde olmayı kaygı edinen bir eser olduğunu imlediği kitabı Elveda Venedik’ini (1984 Yayınları) inceliyor.

- Hatice Eroğlu Akdoğan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2016 Ekim’inde işten çıkarılan on binler arasında yer alan öğretmen ve yazar Mazlum Çetinkaya’nın KHK’lıların yaşadıklarına kendi içinden şiirsel dille seslendiği, Vedat Günyol Deneme Ödüllü (2021) denemeleri Kanun Hükmünde Yalnızlıklar’ı (Kırmızı Kedi Yayınevi) inceliyor.

- İsmail Biçer, Melih Yıldız’ın dram dolu portreleri aktardığı, unutulmaya yüz tutmuş şiir, edebiyat ve sanat dünyasından isimleri gün ışığına çıkardığı, Aklın Uçurumunda-Psikoloji Dünyasından İzler’i (Parma Kitap) tanıtıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Lynne Kelly’nin düşmeyen temposu, inandırıcı karakterleri ve gündelik ilişkilere yönelik sahiciliğiyle kaleme aldığı Mavi 55’i (Çeviren: Mine Kazmaoğlu / Günışığı Kitaplığı) merceğe alıyor.

- Vitrindekiler ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile düşün trafiği sürüyor.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

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