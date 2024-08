YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

Yayınlanma: 14.08.2024 - 00:01

- “Hunharca çalıştım ve Dönüyor Zaman’ı iki yılda tamamladım. Hiçbir romanı yazarken böylesi büyük yaşamsal atılımlar yaptığımı anımsamıyorum. Dönüyor Zaman’da bütün varlığımla göründüm diyebilirim. (...)

“Beş duyumuzla okumalıyız romanı. Görmezsek işitmeliyiz, işitmezsek koklamalıyız. İçimiz cız etmeli. Roman hayatı taklit eder ama onu estetik düzeye çıkararak.”

1995 yılında başlattığı Kapadokya Dörtlüsü adlı nehir roman dizisini, Zaman Yeli, Güvercine Ağıt, Dame de Sion Edebiyat Ödüllü Kalenderiye’nin ardından kısa süre önce yayımlanan Dönüyor Zaman romanıyla böylesi bir süreçte tamamladı.

Modern Türkiye’nin kuruluş yıllarına denk gelen bir tarihle açılıyor, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki yiğitliği anımsamamız için bir epopedir bu roman” sözleriyle nitelediği Dönüyor Zaman. Olaylar Anadolu’da yüzlerce yıl boyunca biriken tarihsel katmanların adeta kıvrılarak geçmişin üstüne kapandığı bir dönüşümü içeriyor.

Romanlarında Kapadokya’nın büyük tarihsel birikimini hem dilsel hem de kültürel öğeleriyle birlikte ele alan yapıtlarıyla Gürsel Korat kapağımızda.

Mercan Ateş’in söyleşisi ve Nazmi Solak’ın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, Lina Meruane’nin tek bir kurguda fiziği, nörolojiyi, genetiği ve psikolojiyi harmanlandığı özgün bilimkurgusu Bir Sinir Sistemi Romanı’nı (Çeviren: Bengi de Sa Matos Paixao / Timaş Yayınları) incelediği yazısıyla Öyküm Deniz yer alıyor.

- Feridun Andaç, “Yazının yalnızlığında bir ada” başlıklı yazısında yazını ve anılarıyla kısa süre önce yitirdiğimiz ustamız, yakın dostu Ferit Edgü’yü irdeliyor.

- Mehmet Atilla, Alman yazar Ulrich Alexander Boschwitz’in, İkinci Dünya Savaşı öncesi Almanya’sında Nazilerin Yahudilere karşı başlattığı saldırılara ve yağmalamaya dayanan ve özyaşamından da öğeler taşıyan romanı Yolcu’yu (Çeviren: Suzan Geridönmez / Deli Dolu Yayınları) inceliyor.

- Bekir Çelikcan, çevirisini yaptığı, İngiliz tarihçi Simon Jenkins’in Avrupa’nın kadim halklarından Keltlerin kökenlerini, savaşçı özelliklerini, inançlarını, sanatlarını ve toplumsal yapılarını incelerken Keltlerin modern dünyadaki yerini de anlattığı Keltler: Antik Çağın Gizemli Halkı’nı (Kronik Kitap) merceğe alıyor.

- Zuhal Mutlu, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde evleri yıkılan 11 yaşındaki Merve İnan’ın evlerini tekrar yapabilmek için yazdığı Kar Çorbası kitabının Beyaz Nokta Gelişim Vakfı’nın (www.beyaznokta.org.tr) koordinesinde toplumun çeşitli kesimlerinden oluşan bir kolektif aklın, beklenen depremler için önerilerini içeren yeni ve çok boyutlu bir hale dönmesi ile ortaya çıkan, 25 kişinin katkı sunduğu ve PEGEM Kültür tarafından yayımlanan ÇareSizsiniz adlı kitabı, editörleri Tınaz Titiz ve Merve İnan ile konuşuyor.

Çalışmayla bir yandan kolektif toplum aklının bir kesitinin önerileri derlenirken, bir yandan da telif gelirlerinin Merve İnan’ın ailesine bağışlanarak evlerini yeniden kurmalarına destek olmaya çalışılıyor.

- Zeynep Tütüncü Güngör, sinema ve tiyatro oyuncusu, yazar Gürgen Öz’ün hepimizin zaman zaman yaşadığı absürt durumları, sıkışmışlıkları kara komedi tarzında kaleme aldığı, sisteme ilişkin keyifli bir taşlama niteliğindeki romanı Garip Bir Yer’i (Masa Kitap) inceliyor.

- Cengiz Karagöz, 2021 Yunus Nadi Fotoğraf Ödüllü fotoğraf sanatçısı Hüseyin Opruklu’nun insan ruhunun derinliklerine indiği 17 öyküsünün yer aldığı ilk kitabı Tablo Sessizliği’ni (Metinlerarası Kitap) tanıtıyor.

- Y. Bekir Yurdakul, “Hayat her an şaşırtır!” başlıklı yazısında, Matteo Saudino’nun düşle gerçeğin iç içe geçtiği harika bir yolculukta yaşamın ve hepimizin hallerine ilişkin sorularımızın değerini anımsattığı Bilgelik Otobüsü (Çeviren: Eren Cendey / Can Çocuk) adlı kitabını merceğe alıyor.

- Emek Yurdakul’un hazırladığı Güncel ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

