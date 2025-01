YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap! Sayı 1824! / 30 Ocak 2025

Yayınlanma: 29.01.2025 - 00:01

Güncelleme: 29.01.2025 - 00:01

Merhaba,

Bu hafta kapağımızda yer alan iki ustayla selamlıyoruz sizleri.

- Kapağımızda yer alan ilk usta, öykülerinde insan psikolojisi, toplumsal eleştiri, hayatın sıradanlığının geniş yer tuttuğu; kısa, şaşırtıcı, sarsıcı, yalın öykülerinde kahramanlarının değişen karakter yapıları, insan doğasının derinliklerini öne çıkaran Anton Çehov (29 Ocak 1860 / 15 Temmuz 1904).

Kahramanlarının iç dünyalarını ele alırken içsel çatışmalarını, çelişkili duygularını, düşüncelerini ve toplumsal yaşamı sarsıcı gözlemleriyle, yalın ve ustalıklı bir dille yansıtan Çehov’un öyküleri, oyunları genellikle büyük olayları ele almaz, daha çok günlük yaşamın sıradanlığına odaklanır. Olaylar genellikle olağandır, ancak bu olayların altında derin bir anlamlarla insan yaşamının karmaşıklığı yer alır.

Yapıtlarında ironiyle mizahın da sık sık yer aldığı görülür. Hayatın acı gerçekleriyle trajikomik yanlarını da öne çıkarır Çehov. Böylece, hem derin derin düşündürür hem de gülümsetir. Gültekin Emre’nin yazısı...

- Kapağımızda yer alan ikinci usta, Fransa’nın Bourgogne bölgesinde 1873’te Saint-Sauveur adlı köyde doğup büyüyen, ileride romanlarının özünü oluşturacak tüm deneyimleri burada yaşamış, “doğanın içinde ürperen her şeyi” dinlemeyi, gökyüzünün nefis renklerini seyretmeyi öğrenmiş, yaşama tutkuyla bağlanmış ve Albert Camus gibi İsa’nın sözünü tersine çevirerek, “Benim krallığım bu dünyadandır” demiş Sidonie-Gabrielle Colette (28 Ocak 1873 / 3 Ağustos 1954).

Altmışa yakın yapıt bırakmış olan Colette, romanlarının çoğunda kendi yaşamından esinlendiği için Fransa’da özkurgu türünün de yaratıcısı olarak kabul edilir. Aslında Colette kelimenin tam anlamıyla bir şairdir. Yaşama enerjisini düzyazı şiirler gibi okunan, uzun ya da kısa bütün metinlerinde dile getirir.

Yapıtlarında aşka ve cinselliğe kadınların bakış açısından yer verir. 1945’te Fransız Goncourt Akademisi'ne ilk kadın yazar üye olarak kabul edilir.

Ölümünden iki yıl önce yazdığı bir notta şöyle der: Şunları çok isterdim “1) Yeniden başlamak 2) yeniden başlamak 3) yeniden başlamak. Bir düşündüm de, bu 79 yıl her zaman kolay olmadı, ama ne kadar kısa!” Ferda Fidan’ın yazısı...

- Üçüncü sayfamızda, 18. yüzyıl İskoç Aydınlanması’nın önemli isimlerinden David Fordyce’nin (1711 / 1751) 1748 tarihli Ahlak Felsefesinin Temelleri’ni (Çeviren: Burcu Demir / Timaş Akademi) incelediği yazısıyla Burcu Demir yer alıyor.

- Feridun Andaç, “Kendini yaratan ‘söz’ün güncesi!” başlıklı yazısında, Albert Camus’nün Defterler: 1 / 2 / 3: Mart 1935-Aralık 1959 (Çeviren: Ümit Moran Altan, İthaki Yayınları) ile Günlükler (Çeviren: Berna Günen, Can Yayınları) adlı yapıtlarını irdeliyor ve Yazışmalar: 1946-1959 (Çeviren: Orçun Türkay, YKY) doğrultusunda Camus’nün René Char’la mektuplaşmalarına dair okuma notlarını paylaşıyor.

- Gülsüm Cengiz, Prof. Oh Eunkyung’un, 4 bin 500 sayfalık, 8 ciltten oluşan, 2 bin başlık altında dil, edebiyat, tarih, sanat, coğrafya, folklor, inanç gibi insanı ilgilendiren hemen her alana ilişkin araştırma sonuçlarını kapsayan, Güney Kore’de yayımlanan ve alanında ilk olma özelliği taşıyan Türk Araştırmaları ve İnsani Bilimler Ansiklopedisi’ni (Encylopedia of Turkic Humanities) merceğe alıyor.

- Erdem Aladağlı, emekli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve yazar Rüstem Kurtoğlu ile Türk ve dünya yazınından özenle seçilmiş örnek tümcelerle, sadece doğru kullanılmış örnek tümcelerle donattığı, beslendiği sav ve katkılarla kaleme aldığı de ki mi: Yaygın Yazım Yanlışlarından Kaçınma Kılavuzu (h2O Kitap) adlı çalışmasını konuşuyor.

- Özcan Temel, verimli, üretken eğitimci, edebiyatçı, şair Ahmet Özer’in, Sığınak”, “Tutanak” ve “Uğultu” başlıklı bölümlerden oluşan, ustalıklı deneme ve inceleme yazılarının yer aldığı 50. kitabı Damara Dokunmak’ı (Payda Yayıncılık) inceliyor.

- Emek Yurdakul, Christopher Lincoln ve Jennifer Kelly’nin tasarladığı, çocukluğumuzdan bu yana vazgeçemediğimiz kitaplardan fırlayan pek çok karakterle yeniden buluşturduğu, gizemine gizem katan, harika renklerle bezenmiş, tarihi bir şehir kütüphanesinde geçen, iki kardeşin macerasına tanıklığa çağırdığı çizgi roman Gece Kütüphanecisi’ni (Çeviren: Ömer Anlatan / Genç Timaş) merceğe alıyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca ile de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

Kitap Dergi, YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...

