YARIN günlerden Cumhuriyet Kitapçısı

Yayınlanma: 11.01.2023 - 00:04

Güncelleme: 11.01.2023 - 00:04

- Doğumunun 101., ölümünün 60. yılında anısına sonsuz saygıyla büyük şair Nâzım Hikmet (15 Ocak 1902 - 3 Haziran 1963) Ahmet Özer ve Necdet Neydim’in incelemeleriyle kapağımızda.

- Ahmet Özer “Nâzım’a yasaklı yıllardan bakmak!” başlıklı yazısında, “Her şeye karşın bir yasaklı şairi okumanın heyecanı bambaşkaydı. O ritim yıllarca, onunla ilgili yazılarıma, onu anlatan konferanslarıma da yansıyacak pek çok şiiri bilincime çakılı kalacak, yasaklanması şiirimizi öksüz bırakacaktır. Sanatın önüne engel dikenler unutulur. Sanat ve sanatçı ölümsüzdür.” vargısını ilmek ilmek işliyor.

- Necdet Neydim “Nâzım çocuğu mu, çocuğa mı yazmıştır?” başlıklı üçüncü sayfamızda yer alan yazısında ise “11 yaşında edebiyat dünyasına giren Nâzım o süreçten başlayarak hep yetişkin olmaya ve yetişkinler dünyasının sorunlarıyla uğraşmaya başlamıştır. Bu onun erken büyümesi demektir. Erken büyümek çocukluktan vazgeçmek demektir. (...) Çocukluğunu yaşayamayan Nâzım Hikmet aynı zamanda çocuğunu da yaşayamamıştır. Tek çocuğu olan Mehmet Nâzım’ı ancak Polonya’ya kaçabildiklerinde (1961) gören Nâzım yine de bir oğul hasretiyle yaşamıştır.” irdelemesinde bulunuyor.

- Michel Ménaché, 1923’ten bu yana Paris’te yayımlanan edebiyat dergisi EUROPE’un Ocak-Şubat 2023 sayısında da yayımlanan incelemesinde, usta şair Özdemir İnce’nin Harmattan Yayınevi’nce 2020’de yayımlanan Can Yelekleri Tavandadır ve 2022’de yayımlanan Opera Kahkahası & Gençler İçin 50 Turfanda Miir adlı yapıtlarını merceğe alıyor.

- Prof. Dr. Ayşe (Eziler) Kıran, 2022 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Fransız yazar Annie Ernaux’nun kendisinden 30 yaş küçük, sürekli argo konuşan, hiçbir şeye inanmayan, çalışmak ve sorumluluk almak istemeyen genç bir adamla ilişkisini toplumun gözü önünde meydan okurcasına yaşamaktan çekinmeyen, sadece cinsellikle ilgilenen, aşktan bilinçli olarak kaçan yaşlı bir kadının hikâyesini anlattığı yeni kitabı Genç Adam’ı inceliyor.

- Berrin Karadeniz, Asuman Kafaoğlu-Büke ile edebiyat, toplumsal yapı ve sanat tarihinin kesişme noktalarını incelikle ele aldığı ve kadının okuma serüveninin izini sürdüğü Tablodaki Kadın-Sanat Tarihinin Kitap Tutkunu Kadınları’nı (Epsilon Yay.) konuşuyor.

- Çağdaş Bayraktar, Sadık Usta ile 150 yıllık Cumhuriyet ve demokratik devrim mücadelesinin hangi düşünsel köklerden beslendiğini belgeleriyle ortaya koyduğu, Namık Kemal, İsmail Gaspıralı, Hüseyin Cahit Yalçın, İsmail Hakkı Kılıçzade, Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Cevdet, Ethem Nejat, Halide Edip, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi yazarların yapıtlarını günümüz Türkçesine aktararak incelediği Türk Ütopyaları: Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemi’ne Özgürlüğü Düşlemek’i (Kafka Kitap) konuşuyor.

- Saime Bircan Sak, yazar, hekim ve patolog Gülseren Ünsün Engin ile genç bir kadın doktorun meme kanseriyle savaşımı yanında yaşam savaşını, aile savaşlarını, mesleki savaşlarını anlattığı, meme kanserli hastalara umut olmak amacıyla kaleme aldığı anı romanı Tek Memeli Alis’i (Klaros Yay.) konuşuyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Anıl Basılı ile zor olanı seçmeye, başarı öyküleri için çırpınanların yanında durmaya çağırdığı Başarısızlar Kulübü (Timaş Yay.) ve Büyük Dostum (Timaş Yay.) kitaplarını konuşuyor.

- Eylül İdemen Doğramacı, tarihçi ve saatbilimci David Rooney’nin Akrep ve Yelkovanın İzinde-On İki Saatin Hikâyesiyle Uygarlığın Tarihi’ni (Çev. Eylül İdemen Doğramacı / Timaş Yay.) değerlendiriyor.

- Merve Okçu, Mindy Thompson’ın insanlığın savaşın karanlığına ve yaşamın tüm zorluklarına karşı ayakta kalmasını sağlayanların hikâyeler, kitaplar ve kitapçılar olduğunu vurguladığı romanı Toz ve Hayaller Kitapçısı’nı (Çev. Ömer Anlatan / Timaş Yay.) tanıtıyor.

- Kısa tanıtımlar ve Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemizde de düşün trafiği sürüyor!

İyi okumalar...

Gamze Akdemir