Yasak Krallık filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yasak Krallık filminin IMDb puanı kaç?

11 Ağustos 2022 Perşembe, 12:13

'Yasak Krallık' orijinal adıyla The Forbidden Kingdom filmi, Çin edebiyatının klasiklerinden biri olan Batı'ya Yolculuk kitabından sinemaya uyarlanan bir yapımdır. Yönetmen koltuğunda Rob Minkoff'un yer aldığı film, oldukça merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. İşte filmin ayrıntıları...

YASAK KRALLIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Jason, kung-fu filmlerinin ve Hong Kong sinemasının hayranı olan Amerikalı bir gençtir. Jason, bu filmleri Yaşlı Sekma ismindeki kör bir adamın dükkanından almaktadır. Bir gün film almak için dükkana giden Jason, içerde antika bir eşyayı görür. Bu eşyanın Çin İmparatorlarından biri olan Monkey King'in savaş kılıcı olduğunu keşfeder.

Jason, kılıcı eline aldıktan sonra zamanda yolculuk yapacak ve eski Çin'e gidecektir. Burada ise oldukça güzel olan Golden Sparrow, hep sarhoş gezen kung- fu ustası Lu Yan ve sihirli güçleri bulunan Silen Monk ile tanışacaktır. Hepsinin en büyük amacı ise krallığı kurtarmaktır.

YASAK KRALLIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Jackie Chan - Yaşlı Sekmen ve Lu Yan

Jet Li - Monkey King

Michael Angarano - Jason

Liu Yifei - Altın Ok

Collin Chou - Jade Warlord

Bingbing Li - Ni Chang

YASAK KRALLIK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Aksiyon, macera türündeki Yasak Krallık filminin IMDb puanı 6.5/10'dur.