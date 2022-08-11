Yasak Krallık filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yasak Krallık filminin IMDb puanı kaç?
Başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan'in yer aldığı Yasak Krallık filmi, sık sık TV ekranlarında izleyici ile buluşan filmlerden biri. 2008 yılında vizyona giren film, oyuncu kadrosunun yanı sıra konusuyla da dikkat çekiyor. İşte, Yasak Krallık filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Yasak Krallık filminin IMDb puanı kaç?
'Yasak Krallık' orijinal adıyla The Forbidden Kingdom filmi, Çin edebiyatının klasiklerinden biri olan Batı'ya Yolculuk kitabından sinemaya uyarlanan bir yapımdır. Yönetmen koltuğunda Rob Minkoff'un yer aldığı film, oldukça merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. İşte filmin ayrıntıları...
YASAK KRALLIK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Jason, kung-fu filmlerinin ve Hong Kong sinemasının hayranı olan Amerikalı bir gençtir. Jason, bu filmleri Yaşlı Sekma ismindeki kör bir adamın dükkanından almaktadır. Bir gün film almak için dükkana giden Jason, içerde antika bir eşyayı görür. Bu eşyanın Çin İmparatorlarından biri olan Monkey King'in savaş kılıcı olduğunu keşfeder.
Jason, kılıcı eline aldıktan sonra zamanda yolculuk yapacak ve eski Çin'e gidecektir. Burada ise oldukça güzel olan Golden Sparrow, hep sarhoş gezen kung- fu ustası Lu Yan ve sihirli güçleri bulunan Silen Monk ile tanışacaktır. Hepsinin en büyük amacı ise krallığı kurtarmaktır.
YASAK KRALLIK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Jackie Chan - Yaşlı Sekmen ve Lu Yan
- Jet Li - Monkey King
- Michael Angarano - Jason
- Liu Yifei - Altın Ok
- Collin Chou - Jade Warlord
- Bingbing Li - Ni Chang
YASAK KRALLIK FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Aksiyon, macera türündeki Yasak Krallık filminin IMDb puanı 6.5/10'dur.
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