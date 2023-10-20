Yaşar Kemal anıldı

Türk ve dünya edebiyatına seçkin eserler kazandıran ve adını altın harflerle yazdıran Yaşar Kemal, 100. yaş gününde kendi adını taşıyan merkezde anıldı.

Mehmet Aka
Yayınlanma: 20.10.2023 - 03:00
Yaşar Kemal anıldı
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Ceyhan Belediyesi, bir süre önce açılışı gerçekleştirilen Yaşar Kemal Kadın ve Gençlik Yaşam Merkezi’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Çukurova’nın bereketli topraklarında yetişmiş, Türk ve dünya edebiyatının usta isimleri arasında yer almış Yaşar Kemal’i isminin verildiği merkezde anmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

Etkinlikte Yaşar Kemal’in pamuk tarlalarından dünya edebiyatının seçkin isimleri arasına katılma süreci anlatılırken, yaşamöyküsünden de kesitler sunularak insanlığa örnek olacağına dair paylaşımlar yapıldı.


Yaşar Kemal

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