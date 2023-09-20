“Yaşar Kemal ile Binbir Çiçekli Bahçede” sempozyumu kitaplaştı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 14:43

Güncelleme: 20.09.2023 - 14:43

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) ve Yaşar Kemal Vakfı tarafından geçtiğimiz yıl Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Yaşar Kemal ile Binbir Çiçekli Bahçede: Yaşar Kemal’in Anlatı Dünyasında Doğa, Çevre ve Ekolojik Gerçeklik” sempozyumunun kitabı yayımlandı.

Sempozyum, büyük usta Yaşar Kemal’in şu sözlerinden ilham almıştı: “Doğanın yozlaşmasının sonu insanoğlunun yozlaşmasıdır. Yozlaşmış, zıvanadan çıkmış, çürümüş insanlığın ne yapıp ne yapmayacağını şimdiden kestirebilir miyiz? Çılgınlığının üstünden gelip, doğayı yeniden yaratıp, insanlık kendi yaratıcılığına yeniden dönebilir mi? Sonumuza şimdiden ağlamaya mı başlayalım? Yoksa başımızı iki elimiz arasına alıp doğayı kurtarmak için elbirliği ederek bu çılgınlığa dur mu diyelim?”





Editörlüğünü sempozyum koordinatörü, yazar ve eleştirmen Feridun Andaç’ın üstlendiği, sempozyum kapsamında sunulan 35 bildiriden oluşan, usta yazar Yaşar Kemal’in anlatı dünyasına “doğa” ve “insan” kavramları üzerinden yeniden bakma olanağı sunan kitabın tanıtımı, bugün, saat 11.00'de TGC Genel Başkanı Turgay Olcayto’nun ev sahipliğinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımıyla, TGC Basın Müzesi’nde yapıldı.

386 sayfalık Yaşar Kemal ile Binbir Çiçekli Bahçede: Yaşar Kemal’in Anlatı Dünyasında Doğa, Çevre ve Ekolojik Gerçeklik adlı kitapta; sempozyumda olduğu gibi Yaşar Kemal’in anlatı dünyasındaki “doğa” ve “insan” öğelerine odaklanan yazarlar yaşamı tehdit eden ekolojik sorunları Yaşar Kemal’in edebiyatı aracılığıyla farklı bakış açıları ve disiplinler üzerinden ele alıyor.

Kitap, Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi’nden (APİKAM) veya dijital olarak İzmir Planlama Ajansı’nın (İZPA) internet sitesi izmirplanlama.org adresinden temin edilebiliyor.

Kitabın Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi’ndeki tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bugün yayınını müjdelediğimiz kitap, büyük ustanın doğa kültürüne ışık tutan en kapsamlı eserlerden biri olma özelliğini taşıyor. Bu kitapta yalnızca sözcükler yok. Bu sayfalar, dünyanın kültürlerini, renklerini ve seslerini kucaklayan bir ebru. Bu eser onun tabiriyle ‘Binbir Çiçekli Bahçe’. Biz bu çiçekli bahçeyi son nefesimize kadar koruyacağız. Onun çiçekleri asla solmayacak. O bahçeyi kurutmaya kimsenin gücü yetmeyecek” dedi.

Yaşar Kemal Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Semiha Baban Gökçeli ise şöyle konuştu: “Sempozyum ve bu kitap her birini tanımaktan onur duyduğum pek çok kişinin yoğun çalışması ve özverisiyle gerçekleşti. Sempozyuma ve bu kitaba güç katan değerli konuşmacılara ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”

Toplantıda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ve sempozyum koordinatörü Feridun Andaç da konuşmalarında Yaşar Kemal’in yazın, gazetecilik, doğa ve insan tutkusunu vurguladılar.

Tunç Soyer’in sözleriyle: “Yaşar Kemal, Anadolu medeniyetinin zirvelerinden gürleyerek gelen bir nehir gibi, bu coğrafyanın kültür birikimini omuzlarında taşıdı. Anadolu'nun sözü oldu. Bize birbirimizle, doğamızla, geçmişimizle ve geleceğimizle uyumu en yalın haliyle, ustalıkla anlattı. Bu topraklardaki çok renkliliğin, çok sesliliğin, çok nefesliliğin eşsiz manzaraları onun eserlerinde hayat buldu. Onunla beraber, kimi zaman İnce Memed olup dağlarda göğsümüzü adaletsizliğe karşı siper ettik, kimi zaman Meryemce Ana'yla, haksızlığa karşı direnişin ete kemiğe bürünmüş hali olduk. Çünkü Yaşar Kemal bu toplumun vicdanıydı.”

Kitapta yer alan bölümler, yazarlar ve ve yazı başlıkları şöyle:

GİRİŞ

Tunç Soyer, “Barışı, Demokrasiyi Savunma Çınarıdır Yaşar Kemal”.

Ayşe Semiha Baban Gökçeli, “Buluşmanın Gücü”.

Feridun Andaç, “Yaşar Kemal’in Çağrısı”.

ÖN OTURUM: YAŞAR KEMAL’E MERHABA

Türkan Şoray, “Anılarımın En Güzel Yerindedir”,

Doğan Hızlan, “Yaşar Kemal’den Anımsadıklarım”,

Ataol Behramoğlu, “Benim Yaşar Kemal’im”,

Michael Ellıson, “Yaşar Kemal’in Çalışmalarıma Etkisi”,

Lucien Leıtess, “Yaşar Kemal’in Hümanizmi: Kahkaha, Sevgi ve Öfke”,

I. OTURUM: GAZETECİ YAŞAR KEMAL

Umur Talu, “Basınköy’den Yaşar Abim”.

Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu, “Yaşar Kemal’in Edebi Gazeteciliği: Anadolu’daki Röportajları”.

Prof. Dr. Kenan Mortan, “Yaşar Kemal Anadolu’ya Bakış: Coğrafyayı Anlamak Ve Yol Göstericiliği”.

Derya Sazak, “İnce Memed’in Mezarını Niye Yaptırmadın Yaşar?”.

Barış İnce, “Yaşar Kemal Anlatı Dünyasının Rengi: Dil”.

II. OTURUM: TOPRAĞIN RENGİ, İNSANIN SESİ

Prof. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan, “Türk Sözlü Kültüründe Doğanın Çağdaş Yorumcusu Yaşar Kemal”

Prof. Dr. Onur Bilge Kula, “’Akçasazın Ağaları’: Ekonomik Ve Toplumsal Değişimin Doğa Ve İnsan Davranışına Yansımalarının Yazınsallaştırımı”.

Prof. Dr. Kemal Arı, “’Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana’ Romanında Mübadele ve “Emval-i Metruke”.

Haydar Ergülen, “Yaşar Kemal: Doğanın Yazısı, Yazısının Doğası”.

Prof. Dr. Erol Köroğlu, “Tarih Ve Doğa: “Bir Ada Hikâyesi” Dörtlüsünün Savaş Karşıtı Söyleminde İnsan Ve Toprak İlişkisi”.

III. OTURUM: DOĞANIN RENGİ, İNSANIN SESİ

Prof. Dr. Arzu Öztürkmen, “Sözlü Tarih, Folklor ve Etnografi Merceğinden Yaşar Kemal: Bir Yaşam Öyküsünün Poetikası”.

Buket Uzuner, “Yaşar Kemal: Tabiatın Gizli Yaşamını Bilen Yazar”.

Dr. Christina Zenginoğlu, “Örselenmiş Bellekte Physis’in Kurulumu ve Dönüşümü: “Binboğalar Efsanesi”.

Dr. Ece Onural, “Yaşar Kemal’i Ekoeleştiri Bağlamında Okumak: ‘Kutsal Ağacın İzinde’”.

Aslan Erdem, “Bir Anatomi Dersi: ‘Deniz Küstü’”.

IV. OTURUM: YAŞAR KEMAL ANLATILARINDA DOĞANIN DOĞASI

Doç. Dr. Seza Yılancıoğlu, “Yaşar Kemal Yazınında Doğanın Değişimi Ve İnsan”.

Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Denizin Sesi / Rengi Sırrı, Derdi”.

Doç. Dr. Cihan Erdönmez, “Yaşar Kemal Romanlarında Bitkiler Bize Ne Anlatır? “İnce Memed” Serisinden Çıkarımlar”.

Prof. Dr. Ufuk Özdağ, “Yaşar Kemal’de Su Etiği”.

Dr. Ayşegül Tözören, “Yaşar Kemal Eros’un Tarafında”.

V. OTURUM: YAŞAR KEMAL İLE EDEBİYATTA DÜNDEN YARINA

Hidayet Karakuş, “Yaşar Kemal’in Halk Kaynakları ‘Türküler Müfettişi’”.

Semih Gümüş, “Yaşar Kemal’i Doğru Anlamak”.

Feridun Andaç, “Yaşar Kemal’de Olan, Duran Bir Bakış”.

Murat Sabuncu, “Yaşar Kemal Zamansız Bir Okuldur”.

Şeyhmus Diken, “Yaşar Kemal Üstadın Edepli ve Edebi Gerçekliği”.

VI. OTURUM: YAŞAR KEMAL İLE BİNBİR ÇİÇEKLİ BAHÇEDE

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, “Yaşar Kemal İle Binbir Çiçekli Bahçede”.

Gürsel Korat, “Yazar Ve Coğrafyası”.

Prof. Dr. Metin Turan, “Toprak, Kuş Ve Çocuk: Yaşar Kemal’de Doğanın Dönüştürücülüğü”.

Evin İlyasoğlu, “Yaşar Kemal Yazısında Müzik Öğeleri”.

Prof. Dr. Yalçın Karayağız, “Yaşar Kemal’in Heroik Anlatısı”.