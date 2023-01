Yasunari Kawabata’dan ‘Go Ustası’

06 Ocak 2023 Cuma, 00:01

Go oyununun geleneğine göre oyuncu ölüm döşeğindeki babasının yüzünü göremeyecek bile olsa, kendisi Go masasına devrilecek kadar hasta bile olsa, yarışma gününe sadık kalmak zorundaydı. Go, kurallarını anlaması basit, ustalaşması bir ömür süren bir oyundur.

Siyah ve Beyaz taşların bir tahta üzerinde birbirini kuşatmaya çalıştığı bu strateji oyunu, Japon ruhunun ve düşünce yapısının cevherine sahiptir.

Yasunari Kawabata’nın Can Yayınları tarafından Habibe Salğar’ın çevirisiyle okuyucularla buluşturulan romanı Go Ustası, bizi son yaşayan usta Hon’inbo Shusai’nin yenilgisiz yaşamının son yarışmasına götürüyor.

Go geleneğinde yetişmiş usta artık yaşlıdır, hastadır; rakibi Otake ise bir makine gibi hızlı, agresif ve randımanlı bir tarza sahiptir. Bir kaplıca otelinde başlayan bu neredeyse alegorik karşılaşma tam 6 ay sürecektir.

İki rengin, iki insanın ve iki kuşağın ötesinde bir yere, evrensel bir gerçeğe göz kırpan Go Ustası, yaşamını sanatına adamış bir adamın yazgısıyla ve tarihteki yeriyle yüzleşmesinin öyküsü.

Go Ustası / Yasunari Kawabata / Çeviren: Habibe Salğar / Can Yayınları / 184 s. / 2022.