Yazarımız Müjdat Gezen CKM'de 71. sanat yılını kutlayacak

Türkiye’nin insan hazinelerinden Müjdat Gezen’in 71. sanat yılını kutlamak için sevenleri bir araya geliyor. Müjdat Gezen belgeseli gösterimi ve söyleşinin gerçekleştirileceği etkinlikte usta sanatçının ailesi, arkadaşları, öğrencileri de yer alacak. Ücretsiz etkinlik 14 Mart Perşembe günü saat 20:00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 16:08
Yazarımız Müjdat Gezen CKM'de 71. sanat yılını kutlayacak
Abone Ol google-news

10 yaşında çıktığı sahneye sayısız eserler koyan, Türk Tiyatrosu’nun büyük üstadı Müjdat Gezen sanat yaşamının 71. yılında. Kadıköy Belediyesi, oyuncu, televizyoncu, şair, yazar, yönetmen ve öğretmen Müjdat Gezen için ustaya saygı etkinliği düzenliyor.

Etkinliğe, aydınlanma ve demokrasi mücadelesinin simge isimleri arasında yer alan Müjdat Gezen başta olmak üzere, ailesi, arkadaşları, öğrencileri de katılacak. Kültür etkinliği, Müjdat Gezen belgeselinin gösterimi ile başlayacak.

Ardından Müjdat Gezen sahneye çıkacak ve kahkaha yüklü söyleşi gerçekleştirilecek.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Yönetmen Gökmen Ulu imzalı, seyir zevki yüksek belgeselde, Müjdat Gezen’in mesleki nitelikleri ve karakteristik özellikleri üzerinde duruluyor, bilinmeyen yönleri gözler önüne seriliyor.

Bazen güldüren, bazen hüzünlendiren belgeselin anlatıcıları arasında ailesi ve çocukluk arkadaşlarının yanı sıra dostları Perran Kutman, Uğur Dündar, Kandemir Konduk, Zülfü Livaneli, Türkan Şoray, Mustafa Alabora, Cüneyt Arkın, Orhan Aydın, Erol Evgin, Temel Gürsu, Türker İnanoğlu, Cem Yılmaz, Emre Kongar, İlker Başbuğ, Sadun Aksüt, Celal Ülgen, Özden İnönü Toker ve öğrencileri Demet Akbağ, Erkan Can, Yasemin Yalçın, Şevket Çoruh, Ezgi Mola, Alper Kul, Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık, Gonca Vuslateri, Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Kıvanç Tiner, Dolunay Soysert, Meltem Taşkıran, Barış Dinçel bulunuyor.

14 MART’TA CKM’DE

Ücretsiz etkinlik 14 Mart Perşembe akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak. Saat 20:00’de başlayacak.


Müjdat Gezen haberleri

İlgili Haberler

Müjdat Gezen: 'Cumhuriyetin 150. yılını da göreceğim, çünkü...'

Müjdat Gezen: 'Cumhuriyetin 150. yılını da göreceğim, çünkü...'
Müjdat Gezen, usta sanatçı Özkan Uğur’u duygu dolu sözlerle anlattı: ‘Lenfomaya çekim sırasında yakalanmasına rağmen devam etti’

Müjdat Gezen, usta sanatçı Özkan Uğur’u duygu dolu sözlerle anlattı: ‘Lenfomaya çekim sırasında yakalanmasına rağmen devam etti’
Müjdat Gezen Tiyatrosu kapanıyor...

Müjdat Gezen Tiyatrosu kapanıyor...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Paolo Di Nunno: 'Oyuncularım şike yapıyor'

Paolo Di Nunno: 'Oyuncularım şike yapıyor'
Eros’un katili İbrahim Keloğlan’ın yargılandığı davada karar çıktı

Eros’un katili İbrahim Keloğlan’ın yargılandığı davada karar çıktı
Sağlık Bakanı hastanelerdeki randevu sorununa ‘randevusuna gelmeyenlerin’ yol açtığını söyledi

Sağlık Bakanı hastanelerdeki randevu sorununa ‘randevusuna gelmeyenlerin’ yol açtığını söyledi
Engelleri aşan bir irade: Paul Alexander’ın demir akciğerlerdeki yaşam savaşı

Engelleri aşan bir irade: Paul Alexander’ın demir akciğerlerdeki yaşam savaşı
Feridun Düzağaç'tan Fenerbahçe tepkisi: 'FETÖ ile suçlanması...'

Feridun Düzağaç'tan Fenerbahçe tepkisi: 'FETÖ ile suçlanması...'
Murat Kurum’un afişi krize yol açtı: İstanbul’da T1 tramvay hattı seferleri aksadı

Murat Kurum’un afişi krize yol açtı: İstanbul’da T1 tramvay hattı seferleri aksadı
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tolgay Arslan, Avustralya'ya damga vurdu!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tolgay Arslan, Avustralya'ya damga vurdu!
Beşiktaş’ın tazminat faturası: Tyler Boyd’a 956 bin Euro ödenecek

Beşiktaş’ın tazminat faturası: Tyler Boyd’a 956 bin Euro ödenecek