Yazarımız Müjdat Gezen CKM'de 71. sanat yılını kutlayacak

Yayınlanma: 13.03.2024 - 16:08

Güncelleme: 13.03.2024 - 16:09

10 yaşında çıktığı sahneye sayısız eserler koyan, Türk Tiyatrosu’nun büyük üstadı Müjdat Gezen sanat yaşamının 71. yılında. Kadıköy Belediyesi, oyuncu, televizyoncu, şair, yazar, yönetmen ve öğretmen Müjdat Gezen için ustaya saygı etkinliği düzenliyor.

Etkinliğe, aydınlanma ve demokrasi mücadelesinin simge isimleri arasında yer alan Müjdat Gezen başta olmak üzere, ailesi, arkadaşları, öğrencileri de katılacak. Kültür etkinliği, Müjdat Gezen belgeselinin gösterimi ile başlayacak.

Ardından Müjdat Gezen sahneye çıkacak ve kahkaha yüklü söyleşi gerçekleştirilecek.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Yönetmen Gökmen Ulu imzalı, seyir zevki yüksek belgeselde, Müjdat Gezen’in mesleki nitelikleri ve karakteristik özellikleri üzerinde duruluyor, bilinmeyen yönleri gözler önüne seriliyor.



Bazen güldüren, bazen hüzünlendiren belgeselin anlatıcıları arasında ailesi ve çocukluk arkadaşlarının yanı sıra dostları Perran Kutman, Uğur Dündar, Kandemir Konduk, Zülfü Livaneli, Türkan Şoray, Mustafa Alabora, Cüneyt Arkın, Orhan Aydın, Erol Evgin, Temel Gürsu, Türker İnanoğlu, Cem Yılmaz, Emre Kongar, İlker Başbuğ, Sadun Aksüt, Celal Ülgen, Özden İnönü Toker ve öğrencileri Demet Akbağ, Erkan Can, Yasemin Yalçın, Şevket Çoruh, Ezgi Mola, Alper Kul, Günay Karacaoğlu, İlker Ayrık, Gonca Vuslateri, Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Kıvanç Tiner, Dolunay Soysert, Meltem Taşkıran, Barış Dinçel bulunuyor.

14 MART’TA CKM’DE

Ücretsiz etkinlik 14 Mart Perşembe akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak. Saat 20:00’de başlayacak.