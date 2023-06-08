Yeni Star Wars dizisi Ahsoka 23 Ağustos'ta yayımlanacak

Yayınlanma: 08.06.2023 - 17:56

Güncelleme: 08.06.2023 - 17:56

Yeni Star Wars yapımı Ahsoka Disney+ üzerinden izleyicisi ile buluşacak. İlk olarak Clone Wars dizisiyle Star Wars evrenine Anakin Skywalker’ın çırağı olarak giriş yapan Ahsoka Tano, yıllar içinde serinin en sevilen karakterlerinden biri olmayı başarmıştı. Rebels’te de yer alan Ahsoka, The Mandalorian ve Boba Fett dizileriyle ilk kez animasyon dışında karşımıza çıkmıştı. Daha sonra ise bu karaktere odaklı bir dizinin geleceği duyurulmuştu.

Disney+’ta yayınlanacak diziden yeni bir fragman geldi. Bunun yanı sıra yapımın çıkış tarihi de belli oldu. Daha önceki duyuruda, dizinin ağustos ayında çıkacağı belirtilmişti. Yapılan açıklamada net tarih 23 Ağustos olarak paylaşıldı. Dawson’ı başrolde göreceğimiz Ahsoka dizisi, Disney+ üzerinden yayımlanacak.



İmparatorluğun düşüşünün sonrasında geçen yapım, evrenin sevilen karakterlerinden olan General Admiral Thrawn’u (Lars Mikkelsen) geri getirerek imparatorluğun varisi olarak bizlerle buluşturacak. Ahsoka da onun peşinden gidecek. Yapımda ayrıca sevilen Star Wars Rebels’tan da Ezra Bridger gibi karakterlere yer verilecek. Ahsoka’nın kadrosunda Dawson ve Mikkelsen dışında Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Wes Chatham, Eman Esfandi gibi isimler yer alıyor. The Mandalorian’ın arkasındaki isimlerden Dave Filoni de Ahsoka’da hem senarist hem de yapımcı olarak bulunuyor.

