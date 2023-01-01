Yeni yıla coşkulu karşılama

01 Ocak 2023 Pazar, 02:00

KARTAL’DA GENÇLER SAHNEDE

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi’nde müzik eğitimi alan öğrencilerden oluşan Gençlik Senfoni Orkestrası, yeni yıl konseri verdi. Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katıldı.

Şef Salih Kartal’ın yönettiği konserde, Türk ve dünya müziğinin en güzel eserleri Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Çocuk Korosu tarafından seslendirildi. Konserden önce down sendromlu gençlerden oluşan perküsyon grubu da çaldıkları müziklerle büyük beğeni topladı. Konserin bitiminde tüm salon genç müzisyenleri uzun süre alkışladı.

‘FINDIKKIRAN’DAN SEÇKİLER

Yılbaşı gecesini ve kutlamalarını içeren hikâyesi nedeniyle yılbaşına yakın tarihlerde sahnelenmesi tüm dünyada bir geleneğe dönüşen “Fındıkkıran” balesinin müzikleri, 29 Aralık’ta Samsun’da müzikseverlerle buluştu. “Fındıkkıran” balesinin müzikleri, Aydın Gün Salonu’nda Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından seslendirildi.

Konserin orkestra şefi Kıvanç Tepe, başkemancısı ise Gözde Yardımlı’ydı. Konserde solist olarak Metin Bayram, Polen Yağmur Arslan şefliğindeki Samsun Devlet Opera ve Balesi Korosu ve Çocuk Korosu’na eşlik etti. (CEMİL CİĞERİM)

CSO’DA GELENEK SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bu sene de yeni yıl konseri geleneğini sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Devlet Opera ve Balesi işbirliği ile 29 ve 30 Aralık’ta CSO Ada Ankara’daki yeni yıl özel konserlerinin biletleri günler öncesinden tükenmişti.

Şef Andrea Solinas yönetimindeki CSO, koro şefi Elnara Kerimova, TRT Ankara Çoksesli Korosu ve soprano Tuğba Mankal, mezzosoprano Asude Karayavuz, tenor Murat Karahan ve bariton Kamil Kaplan ile aynı sahneyi paylaştı. Konserlerde hafızalarda yer etmiş, umut dolu ve mutluluk hissi veren eserler sanatseverlerle buluştu.