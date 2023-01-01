Yeni yıla 'zam'la girdik

01 Ocak 2023 Pazar, 02:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nin, son iki gündür Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğlerle yeni yılda vergi ve harçlarda ne kadar artış yapıldığı netleşti. Buna göre genel olarak vergi ve harçlara yüzde 122.93 olarak ilan edilen yeniden değerleme oranı (YDO) kadar zam yapıldı. Cumhurbaşkanı ise bu oranla ilgili azalış yetkisini bazı vergilerde kullandı.

Cep telefonuyla ilgili ilk tesiste özel ileştim vergisi 117 liradan 260 liraya çıktı. Pasaport harçları kapsamında 3 yıldan fazla süreliler için rakam 1478 liradan 3 bin 295 liraya yükseldi. Ehliyet harçları ise “A sınıfı” için 370 liradan 826 lira, “B sınıfı” için 1116 liradan 2 bin 490 liraya ulaştı. Nüfus kâğıdı için değiştirmede 83 lira ödenecek.

‘İSTİSNA’ 21 BİN LİRA

Emlak vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinde ise artışlar yüzde 61.5 ilan edildi. Buna göre örneğin 1300 motor, 1-3 yaş ve 114 bin liraya kadar olan otomobiller için en yüksek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 2 bin 120 lira, aynı şartları taşıyan 1300-1600 motor için MTV ise 3 bin 693 lira oldu. Kira geliri istisna tutarı ise 9 bin 500 liradan 21 bin liraya çıktı.

(Arzu Çerkezoğlu)

Öte yandan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Yönetim Kurulu, dün yazılı açıklama yaparak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin “müjde” gibi paylaştığı yeni gelir vergisi tarifesinin “dilim dilim soyulan milyonlarca bordroluda bir kez daha hayal kırıklığı yarattığını” duyurdu.

DİSK, cumhurbaşkanının yetkisini çalışanlardan yana kullanarak gelir vergisi dilim tutarlarını YDO’nun üzerinde artırması isteminin karşılıksız bırakıldığını vurguladı. DİSK bu dilim tutarlarının gerçek enflasyon ve büyüme rakamlarına göre artırılmasını, birinci dilime uygulanan vergi oranının da yüzde 15’ten yüzde 10’a düşürülmesini talep etti.